“Se me ha ido mi hijo, pero le doy gracias a Dios que pude ir a rescatarlo"; realizan misa en honor a minero plagiado y muerto en Sinaloa

Zacatecas.- “Se me ha ido mi hijo, pero le doy gracias a Dios que pude ir a rescatarlo de aquellas tierras, ya aquí lo tengo y le voy a dar cristiana sepultura, donde está su madre, su hermana y sus abuelitos (…) No vas a estar solo hijo mío, te van acompañar”, dijo totalmente consternado don José Ángel, al dar el mensaje de despedida a su hijo mayor, José Ángel quien era conocido en su pueblo, Cañitas, Zacatecas, como Junior.

Él era uno de los mineros desaparecidos y encontrados sin vida en Concordia, Sinaloa.

Don Ángel mencionó que su hijo también había dejado una esposa y que él junto con ella peregrinaron en todo este proceso doloroso: “Su esposa devastada, anduvimos juntos por allá, pero, ya trajimos a su esposo (…) Y que mi hijo mayor les sirva de ejemplo, como él decía: ‘vence tus miedos y alcanzarás tus metas'”, exclamó conmovido el papá de José Ángel Hernández Velez.

Lee también Sarampión en México: Secretaría de Salud de Guanajuato convoca a menores de 50 años a vacunarse; hay un caso sospechoso de un adulto

Don Ángel es doctor y es muy querido en Cañitas, por ello, la gente al enterarse que la noche del lunes llegaría el féretro de su hijo, decidió arroparlo y se concentró en las calles para recibir la carroza que transportaba el cuerpo del joven minero, todos caminaban acompañando a la familia rumbo al domicilio, en medio del retumbar de tambores de la banda de guerra del Colegio de Bachilleres, en donde fue estudiante José Ángel, así como con la música de un mariachi.

Afuera del domicilio se llenó de arreglos florales y decenas de veladoras que los pobladores dejaron, quienes piden consuelo a la familia de José Ángel, así como de todos los dolientes de los demás mineros.

🕊️ Entre música y llanto, decenas de personas dan el último adiós en Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, a José Ángel Hernández, uno de los mineros asesinados en Concordia, Sinaloa.



📹 #VIDEO: Omar Hernández | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/RJGgGQV5ZA — El Universal (@El_Universal_Mx) February 11, 2026

Lee también Secretaría de Seguridad de Morelos destaca tres decomisos relevantes de hidrocarburo ilegal en pocos meses; investigaciones continúan

Algunas personas mencionan que esta muerte ha consternado a todo Cañitas, porque todos los jóvenes tienen que salir a buscar trabajo, porque ahí no hay: “No se vale, da coraje e impotencia (…) todos tiene que salir y para saber si van a volver con vida”.

La mañana de este martes, se escuchó el repicar de las campanas de la Parroquia del pueblo para oficiar la misa de cuerpo presente y el pueblo seguía unido para despedir a José Ángel, quienes al salir de la iglesia enfilados rumbo al panteón y acompañados de música de banda.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr