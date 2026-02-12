Bajo el lema de ¡Arriba la tambora!, este jueves dio inicio el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, en el que del 12 al 17 de febrero, turistas nacionales y extranjeros podrán disfrutar de música, alegría y tradición.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Sinaloa, a lo largo de seis días, los visitantes gozarán de la actuación de un elenco internacional durante las coronaciones, así como de un espectacular desfile de carros alegóricos por el Malecón.

Los festejos de la edición 128 de este magno evento arrancaron con la coronación del Rey del Carnaval en el Estadio Teodoro Mariscal.

Asimismo, entre las actividades que se tienen programadas para este viernes 13 de febrero, están la coronación de la Reina de los Juegos Florales, también en el Estadio Teodoro Mariscal, donde se ha preparado el espectáculo musical “Yo sé que te acordarás”, en homenaje al “Rey de la Banda”, Germán Lizárraga, por sus 75 años de trayectoria, y a la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA), que celebra su 25 aniversario.

Para el sábado 14 de febrero, la cantante Yuridia será la voz estelar en la coronación de la Reina del Carnaval y al terminar su actuación se realizará en la Bahía de Olas Altas la tradicional quema del Mal Humor y el Combate Naval, un espectáculo de fuegos pirotécnicos que rememora la heroica defensa de Mazatlán contra la intervención francesa en 1864.

Mientras que el domingo 15 de febrero se realizará el desfile del Carnaval con majestuosos carros alegóricos, comparsas coloridas y música de banda. Ya para el lunes 16 de febrero el Estadio Teodoro Mariscal se llenará de música, baile y energía juvenil en la coronación de la Reina Infantil, donde Belinda y Lara Campos musicalizarán la noche.

Arranca Carnaval Internacional de Mazatlán (12/02/2026). Foto: Especial

A los eventos de las coronaciones se suman las noches de música y baile en Olas Altas y la Plazuela Machado.

Para esta edición, la Secretaría de Turismo de Sinaloa estimó una derrama económica de mil 100 millones de pesos con una ocupación hotelera del 87 por ciento, así como la asistencia de 92 mil turistas y de 1 millón 200 mil personas en total durante los seis días de celebración.

De hecho, en el marco del inicio del Carnaval Internacional, el puerto de Mazatlán recibió a más de cuatro mil turistas extranjeros que llegaron a bordo del crucero “Norwegian Bliss”, procedente de Puerto Vallarta, Jalisco.

Se trata de la tercera embarcación que llegó esta semana a la ciudad portuaria y la séptima en arribar durante la primera quincena de febrero, sumando así más de 25 mil visitantes en lo que va del mes.

Al respecto, la secretaria de Turismo de la entidad, Mireya Sosa Osuna, señaló que el turismo naviero reactiva de forma importante los sectores comercio y transporte, además de proyectar al mundo la riqueza cultural, natural, gastronómica y humana de Mazatlán.

En lo que va de 2026, han arribado a Mazatlán 22 cruceros, con más de 90 mil visitantes, lo que ha dejado una derrama económica superior a los 110 millones de pesos.

