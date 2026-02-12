Pachuca.— Con nueve casos de sarampión registrados hasta el momento en el estado de Hidalgo y la aplicación de 29 mil 788 dosis de vacuna durante el primer mes del año, la entidad ha reforzado el cerco sanitario para evitar la propagación del virus. Al menos cuatro ayuntamientos han implementado el uso obligatorio de cubrebocas en tianguis y espacios públicos.

La Secretaría de Salud, a cargo de Vanessa Escalante, informó que a los siete expedientes previamente confirmados se suman dos nuevos casos de sarampión: uno corresponde a un paciente pediátrico importado y el otro a un adulto de 42 años.

De acuerdo con la dependencia, se trata de un niño de cinco años, residente de Zumpango, Estado de México, sin antecedente de vacunación. Debido a la cercanía con el Hospital del Niño DIF Hidalgo, fue trasladado a esta ciudad para recibir atención médica.

El segundo caso corresponde a un hombre de 42 años, originario de Tizayuca, quien presenta mejoría clínica y permanece bajo vigilancia epidemiológica, sin que hasta el momento se reporten complicaciones.

En este contexto, se informó que durante 2025 la cobertura de vacunación alcanzó 139,160 dosis, de las cuales 67,219 fueron de doble viral y 71,941 de triple viral. Del 1 al 28 de enero de este año se aplicaron 29,788 dosis, con coberturas de 73.4 % en menores de un año, 71.5 % a los 18 meses y 92.1 % a los seis años de edad.

Por su parte, autoridades municipales de Atitalaquia, Progreso de Obregón, Tlahuelilpan y Atotonilco de Tula emitieron disposiciones para el uso obligatorio de cubrebocas en tianguis, comercios y espacios de atención al público.

Se indicó que esta medida comenzó en algunos municipios el día 10 y continuó el día 11 en otras demarcaciones, que se han sumado de manera autónoma a la recomendación preventiva dirigida a comerciantes y asistentes a tianguis y espacios públicos.

