Agentes federales aseguraron en el sur de Veracruz cuatro mega almacenes de vehículos, pipas e hidrocarburos de procedencia presuntamente ilegal.

Los efectivos de la Fiscalía General de la República llevaron a cabo cateos en inmuebles en Minatitlán, municipio donde opera la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán.

Durante las acciones, que contaron con apoyo de elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal, aseguraron un total de 149 vehículos, 25 contenedores, 17 tanques de almacenamiento y 82 mil 200 litros de hidrocarburos.

En el primer domicilio cateado se aseguraron 52 mil 200 litros de hidrocarburo, 25 tractocamiones, un camión, cuatro camionetas, 29 semirremolques tipo tanque simple.

Foto: Fiscalía General de la República

Así como siete semirremolques tipo tanque full, seis plataformas con contenedor, 10 contenedores tipo Fractank - IBC y 11 tanques fijos de almacenamiento.

En el segundo domicilio se logró el aseguramiento de dos tanques fijos de almacenamiento, 41 semirremolques tipo tanque, 18 autotanques y siete tractocamiones.

En el tercer predio, ocho semirremolques tipo tanque, dos tractocamiones, dos camiones, una camioneta, dos remolques nodriza y dos tanques fijos de almacenamiento.

Y en una vivienda, se localizaron 30 mil litros de hidrocarburo, nueve contenedores tipo IBC de material sintético, dos tanques cisterna móviles de material sintético, un semirremolque tipo tanque y un camión con tanque integrado.

afcl/LL