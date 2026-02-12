Más Información
SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla
Agentes federales aseguraron en el sur de Veracruz cuatro mega almacenes de vehículos, pipas e hidrocarburos de procedencia presuntamente ilegal.
Los efectivos de la Fiscalía General de la República llevaron a cabo cateos en inmuebles en Minatitlán, municipio donde opera la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán.
Durante las acciones, que contaron con apoyo de elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal, aseguraron un total de 149 vehículos, 25 contenedores, 17 tanques de almacenamiento y 82 mil 200 litros de hidrocarburos.
En el primer domicilio cateado se aseguraron 52 mil 200 litros de hidrocarburo, 25 tractocamiones, un camión, cuatro camionetas, 29 semirremolques tipo tanque simple.
Así como siete semirremolques tipo tanque full, seis plataformas con contenedor, 10 contenedores tipo Fractank - IBC y 11 tanques fijos de almacenamiento.
En el segundo domicilio se logró el aseguramiento de dos tanques fijos de almacenamiento, 41 semirremolques tipo tanque, 18 autotanques y siete tractocamiones.
En el tercer predio, ocho semirremolques tipo tanque, dos tractocamiones, dos camiones, una camioneta, dos remolques nodriza y dos tanques fijos de almacenamiento.
Y en una vivienda, se localizaron 30 mil litros de hidrocarburo, nueve contenedores tipo IBC de material sintético, dos tanques cisterna móviles de material sintético, un semirremolque tipo tanque y un camión con tanque integrado.
afcl/LL
