Cooperativa La Cruz Azul confirma recuperación de planta en Tula, Hidalgo; anuncia inicio de nueva etapa

Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, confirmó la recuperación de la planta cementera ubicada en el municipio de Tula, Hidalgo, tras un operativo de seguridad realizado durante la madrugada de este jueves 12 de febrero.

“Querida familia Cruz Azul, durante las primeras horas de este jueves 12 de febrero del 2026 se cumplimentó exitosamente un mandato judicial para recupera la planta de cemento Cruz Azul en Tula de Allende, Hidalgo”, dio conocer a través de un video en redes sociales.

Velázquez señaló que los verdaderos responsables del “secuestro” de esta unidad industrial ya se encuentran rindiendo cuentas ante la justicia por lo que hizo un llamado a la paz social a todas las personas que fueron mal informadas, engañadas o forzadas a participar de forma directa o indirecta.

“Tengan la certeza de que hoy comienza una nueva etapa de dialogo en el que juntos vamos a trabajar por la recuperación de empleos y la reactivación económica de Ciudad Cooperativa Cruz Azul Hidalgo y de todo el municipio.

“Juntos vamos a construir el tejido social y a recuperar la hermandad que nos ha caracterizado durante más de 90 años de historia”.

Velázquez también agradeció a todos los trabajadores, socios, familiares y amigos que creyeron en el proyecto de refundación en el cual hay lugar para todas y todos.

“Gracias a ustedes, la Cruz Azul nunca se detuvo a pesar de que nuestra planta de Hidalgo estuvo secuestrada durante más de 5 años, juntos seguimos cosechando logros en todos los rubros”.

Por último, invitó a todos a seguir trabajando unidos una vez mas con el objetivo de recuperar la grandeza de la Cooperativa Cruz Azul.

“Nunca les voy a fallar y nunca vamos a fallar. Muchas gracias y que viva Cruz Azul”, concluyó.

#COMUNICADO



En esta Refundación hay lugar para todas y todos. ¡Que viva La Cruz Azul!#𝗡𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝗥𝗲𝗳𝘂𝗻𝗱𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 pic.twitter.com/trP3LnHiLU — Cooperativa La Cruz Azul SCL (@CruzAzulSCL) February 12, 2026

