Culiacán.- El líder estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, que fue víctima de un atentado a balazos el pasado 28 de enero, luego de haber sido sometido a una segunda cirugía para reactivar su cerebro y a la reconstrucción de una de sus manos, avanza en su recuperación, por lo que fue pasado a terapia intermedia.

Desde hace 15 días, el político y diputado local permanece internado bajo atención médica especializada en un hospital privado de la capital del estado, donde personal del ejército y la Guardia Nacional mantiene una vigilancia continua.

La tarde del miércoles, al observar una leve mejoría en su salud delicada por las lesiones de arma de fuego que recibió en la cabeza y en una de sus manos, este fue bajado del área de Terapia Intensiva a intermedia, bajo observación continua sobre su evolución.

En su pasada conferencia semanal, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reveló que le habían practicado una segunda cirugía a Torres Félix para reactivar su cerebro y se procedió a la reconstrucción de la mano que le fue dañada.

Comentó que, según el parte médico, se le mantiene estable y muestra evolución favorable en su salud, dentro de la situación delicada que presentó desde que fue ingresado a un hospital el pasado 28 de enero.

Señaló que sin conocer los términos médicos a los que está sometido, Torres Félix tiene conocimiento que la segunda operación que le practicaron en forma reciente conlleva drenarle el cerebro y se aprovechó para reconstruirle la mano afectada por los impactos de bala, lo que implica que evoluciona en forma paulatina.

