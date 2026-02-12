Operativo en planta Cruz Azul; Fiscalía del Edomex ejecuta restitución por orden judicial

Un fuerte operativo de seguridad se mantiene en las inmediaciones de la planta cementera de Cruz Azul, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejecuta una diligencia ministerial para la restitución de la planta.

Se dio a conocer que un juez de esa entidad liberó una orden para que la planta, que permanece en poder del grupo afín a Billy Álvarez, fuera restitución dentro del juicio que se mantiene con Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín.

La cooperativa Cruz Azul actualmente se mantiene inactiva debido a que anteriormente se ordenó el corte de la energía eléctrica, por lo cual desde hace casi tres años no hay producción cementera.

Por su parte, los cooperativistas señalaron una irrupción violenta en la planta y acusaron que es responsabilidad de Víctor Manuel Velázquez, José Antonio Marín y e integrantes del grupo llamado “Socios por la transparencia”.

El gobierno del estado dio a conocer que la Policía Estatal participa en el operativo para brindar seguridad perimetral a la población.

