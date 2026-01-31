Cruz Azul analiza la llegada de Joao Pedro como refuerzo "bomba" para el Clausura 2026

Este viernes el Cruz Azul sufrió para vencer a los Bravos de Juárez en la jornada 4 del torneo Clausura 2026 y la afición expresó su malestar en redes sociales por el funcionamiento del equipo. Además, la directiva cementera todavía no anuncia quién será el refuerzo que ocupe los lugares que dejaron vacíos Ángel Sepúlveda y Mateusz Bogusz.

Sin embargo, César Caballero, reportero de ESPN, reveló que la cúpula cementera analiza la llegada de Joao Pedro, el delantero brasileño naturalizado italiano del Atlético de San Luis.

Otros reporteros cercanos al Cruz Azul como Gerardo González mencionaron que es complicado que se pueda llevar a cabo este fichaje ya que Joao Pedro renovó contrato hasta 2027 con los potosinos y la Máquina, para hacerse de sus servicios, debería pagar su cláusula de rescisión, una que según el periodista "es muy alta para un jugador de 33 años".

Sin embargo, el interés de la directiva de la Máquina es real. La temporada pasada fue campeón de goleo junto a Armando González y a Paulinho, y el Cruz Azul necesita un delantero que sea un 'killer'.

Joao Pedro, durante la jornada 3 entre Atlético de San Luis y Tijuana / Foto: Imago7

¿QUIÉN ES JOAO PEDRO, POSIBLE FICHAJE DEL CRUZ AZUL?

El delantero del Atlético de San Luis, que recientemente rechazó una oferta del Pisa de Italia para mantenerse en la Liga MX, nació en Brasil pero se naturalizó italiano; incluso, fue seleccionado en 2022 para formar parte de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Jugó en equipos como Atlético Mineiro, Santos y Gremio, de Brasil; Palermo y Cagliari, de Italia; Fenerbahce, de Turquía; Hull City, de Inglaterra, entre otros.

Esta temporada lleva dos goles en tres partidos.

