Cruz Azul sufrió para vencer a los Bravos de Juárez y la afición se manifestó con LOS MEJORES MEMES

Este viernes el Cruz Azul sufrió, pero logró imponerse (3-4) a su rival en la Jornada 4 del Clausura 2026, los Bravos de Juárez.

El partido comenzó con la Máquina imponiendo condiciones desde el primer minuto gracias al gol de Agustín Palavecino. Antes de los 10 minutos, José Paradela había anotado el 2-0 y el estadio Olímpico Benito Juárez comenzó a teñirse de celeste.

Antes del final del primer tiempo Rodolfo Rotondi aumentó la ventaja en el marcador y pocos minutos de inciado el segundo tiempo, Carlos Rodriguez anotó el cuatro y último gol cementero. Sin embargo, lo que debía ser una victoria de trámite, terminó en una noche de sufrimiento.

Nicolás Larcamón y Javier Berges —auxiliar técnico de Larcamón— se fueron expulsados por el cuerpo arbitral y el conjunto local, con goles de Guilherme Castilho y un doblete de Óscar Estupiñán, se quedó a un gol de igualar el partido.

Por eso, en redes sociales la afición del Cruz Azul festejó el triunfo, pero expresó su malestar con LOS MEJORES MEMES.

El entrenador de la Máquina fue la víctima principal de los reclamos cementeros en redes sociales, con Rotondi en segundo lugar.

"El retraso mental de todo este equipo es histórico", publicó @Jesuss_Carrillo en X (antes Twitter). "Parecía ser el mejor partido desde que llegó y terminó en RIDÍCULO. Aseguró que la afición estaría feliz tras la salida de Rivero, afirmó que tendríamos una plantilla como la de Toluca o Monterrey, dijo que no estaba en deuda con la afición, se hace expulsar. Ya lárgate Larcagón", comentó @Jesus_Tramer.

A continuación, les presentamos los mejores memes de la afición de Cruz Azul tras la agónica victoria sobre Juárez.

