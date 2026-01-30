Hijos de Allan-Saint Maximin son víctimas de racismo

Allan-Saint Maximin está viviendo un complicado momento fuera de las canchas, ya que el atacante francés denunció racismo en contra de sus hijos.

Por medio de su cuenta de Instagram, el jugador galo del América compartió un mensaje sobre lo sucedido, dejando en claro que él siempre pondrá por encima de todo a su familia y condenado estos actos en contra de sus niños.

"El problema no es el color de la piel, es el color de los pensamientos. Crecí y aprendí a luchar contra los ataques desde lo oculto hasta lo frontal. Pero hay una cosa que nunca toleraré y es que vayan en contra de mis hijos. La protección de mis hijos es mi prioridad y lucharé con todas mis fuerzas para que sean respaldados y amados sin importar sus orígenes o su color de piel. El odio y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad", se lee en la publicación del ex del Newcastle.

Lee también Pep Guardiola vuelve a mostrar su apoyo a Palestina durante concierto en Barcelona

Asimismo, Maximin señaló que estas acciones solamente sirven para dividirnos como sociedad. Además, aseguró que hará todo lo posible para buscar justicia, sin temor a las represalias en su contra.

"Quiero que la gente entienda que cada ser humano es único y precioso y que debemos tratarnos unos a otros con respeto y dignidad. Quiero que mis hijos crezcan en un mundo donde puedan ser ellos mismos y donde no tengan que sufrir estos comportamientos absurdos y sin sentido que solo buscan destruir y dividir. A aquellos que se atrevieron a atacar a mis hijos les digo que han cometido un error. Siempre lucharé para proteger a los míos y no hay ninguna persona, ni amenaza que me asiste. La única persona que me asista en esta Tierra es Dios", puntualizó.

¿Cuándo es el próximo partido del América?

Hasta este punto se desconoce si esta situación alejará al frances del siguiente duelo de las Águilas en Liga MX, el cual es este sábado 31 de enero frente al Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Lee también Germán Berterame dice adiós a Rayados para llegar al Inter Miami con Messi

Frente a los Rayos, el cuadro americanista busca su primer triunfo de la campaña, así como anotar por primera vez en el torneo.