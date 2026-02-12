Más Información
Llegan a Cuba los barcos con ayuda humanitaria enviados por México; envíos son un símbolo de "solidaridad"
Anuncian fin de redadas masivas en Minnesota; "ahora es menos un estado santuario para delincuentes”, dice zar fronterizo de EU
5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores
Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer
Matamoros.- Un difícil despertar tuvieron en Matamoros, Tamaulipas, al registrarse una serie de enfrentamientos y persecuciones en diversas zonas de la ciudad.
La Vocería de Seguridad del Estado dio a conocer por medio de redes sociales que las autoridades realizaban recorridos de seguridad y vigilancia a la altura de la colonia Expofiesta derivado de una situación de riesgo.
Por medio de redes sociales, los ciudadanos compartieron videos de los enfrentamientos, lo que causó pánico entre las familias.
Lee también Violencia en Sinaloa se intensifica; mineros desaparecidos, fosas clandestinas y secuestros encienden alertas
Trascendió que hombres armados se enfrentaron con autoridades lo que generó persecuciones y detonaciones.
Se reportó movimiento y operativo en el área de Brisas, Marte R Gómez, Avenida del niño, Joaquín Pardave y Buenavista.
Se pidió extremar operaciones a los operadores de transporte público, así como a empleados de maquiladoras que recién salían de sus trabajos.
Además, se recomendó resguardarse a quienes pensaban salir de casa hasta que terminara la situación de riesgo.
afcl/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]