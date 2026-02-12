Matamoros.- Un difícil despertar tuvieron en Matamoros, Tamaulipas, al registrarse una serie de enfrentamientos y persecuciones en diversas zonas de la ciudad.

La Vocería de Seguridad del Estado dio a conocer por medio de redes sociales que las autoridades realizaban recorridos de seguridad y vigilancia a la altura de la colonia Expofiesta derivado de una situación de riesgo.

Por medio de redes sociales, los ciudadanos compartieron videos de los enfrentamientos, lo que causó pánico entre las familias.

Trascendió que hombres armados se enfrentaron con autoridades lo que generó persecuciones y detonaciones.

Se reportó movimiento y operativo en el área de Brisas, Marte R Gómez, Avenida del niño, Joaquín Pardave y Buenavista.

Se pidió extremar operaciones a los operadores de transporte público, así como a empleados de maquiladoras que recién salían de sus trabajos.

Además, se recomendó resguardarse a quienes pensaban salir de casa hasta que terminara la situación de riesgo.

