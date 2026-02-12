Más Información
Matamoros, Tamaulipas.- Pese a que el edificio de Seguridad Pública en Matamoros recibió 39 impactos de bala durante los enfrentamientos que registraron el día de hoy, el alcalde José Alberto Granados descartó un ataque directo."
Le toco en ese momento, fue un punto de choque en esa avenida Marte R Gómez, también salieron 9 impactos de bala a Seguridad Pública, por fortuna no hubo lesionados, solamente algunas patrullas resultaron con daños, quiero aclarar que no fue ningún atentado en contra de nadie".
El alcalde confirmó que durante la madrugada se registró un enfrentamiento armado en la ciudad, el cual derivó en impactos de bala en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y en algunas unidades del patrimonio municipal, sin que se reportaran personas lesionadas.
Dijo que la situación de riesgo se registró durante la madrugada tras un llamado emitido por el C5, respecto a una camioneta con reporte de robo.
Este hecho derivó en una persecución y un intercambio de disparos entre civiles y elementos de la Guardia Estatal.
“Quiero dejar algo muy claro: no fue directamente a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, le tocó en ese momento, fue un punto de choque”.
Por su parte, el Secretario de Seguridad de Matamoros, Jeu Silva, dio a conocer que se contabilizaron 39 impactos de bala en las instalaciones y 9 en la caseta.
