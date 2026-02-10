Morelia, Michoacán.- El saldo de un enfrentamiento entre dos criminales y un grupo de escoltas, fue de uno de los delincuentes lesionado, luego de que este y su cómplice, intentaban asaltar a un empresario aguacatero en la ciudad de Uruapan, Michoacán.

El hecho ocurrió en el acceso a un fraccionamiento privado de la colonia Jardines del Pedregal, de esta ciudad ubicada a 110 kilómetros de la capital michoacana.

En un video de vigilancia, quedó evidenciado el momento en el que dos sujetos en motocicleta, seguían a corta distancia la camioneta de lujo en la que viajaba el empresario aguacatero acompañado de sus escoltas.

A los pocos segundos, los criminales intentan abrir la puerta trasera de la unidad y al no lograrlo, uno de ellos dispara e impacta en la Ford Explorer modelo Interceptor.

Uno de los disparos rompe el cristal y los escoltas del empresario repelen el ataque con armas cortas y largas y logran lesionar a uno de los delincuentes, mientras que el otro logra huir.

El sujeto, fue custodiado por el personal de seguridad, hasta que arribaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, quienes se hacen cargo del criminal, el cual fue trasladado a un hospital.

Auto con impacto de arma tras el ataque (10/02/2026). Foto: Especial

Los reportes indican que, al ser interrogado, el criminal herido, de nombre Francisco Javier, de 29 años de edad, confesó que su intención era despojar de una fuerte suma de dinero que minutos antes había retirado el empresario aguacatero.

El sujeto, ya hospitalizado, quedó en calidad de detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, por los delitos de Robo Calificado y Portación de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército.

La Fiscalía de Michoacán, inició las investigaciones y búsqueda del otro responsable de este hecho criminal, perpetrado en el municipio de Uruapan, el segundo con mayor índice delictivo de Michoacán, tan solo después de Morelia, la capital del estado.

En enero de este año, Uruapan también se ubicó como el municipio más violento del estado, en materia de homicidios dolosos, con 18 asesinatos, seguido de Morelia con 10 crímenes y Apatzingán, con siete.

Lo anterior, a pesar del incremento del estado de fuerza que envió la federación a Uruapan, como parte del Plan Michoacán por las Paz y la Justicia, tras el asesinato el pasado 1 de noviembre, del entonces alcalde, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

