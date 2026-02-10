Un hombre acusado de entrar a un domicilio y robar un celular así como dinero en efectivo en la colonia Buenavista, fue capturado por elementos de la Policía Auxiliar, del sector Orión, adscritos a la alcaldía Cuauhtémoc.

A través de un comunicado, la demarcación informó que este lunes, una vecina solicitó el apoyo de los oficiales, en el cruce de las calles Buenavista y Mina.

Refirió que instantes antes, un sujeto entró a su casa y la despojó de un teléfono celular y de 500 pesos.

Los uniformados detuvieron al sospechoso, identificado como Osmar "N", de 48 años de edad.

La víctima aseguró que realizaría la denuncia correspondiente.

El detenido fue presentado ante un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial CUH-1 para definir su situación jurídica.

LL