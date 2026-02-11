Más Información

Avala Senado en fast track ingreso de 19 marines armados de EU a México; arribarán al país el próximo 15 de febrero

¿Un dron o un globo? Reporte sobre el derribo de supuestos drones en la frontera entre EU y México causa polémica

Inicia pleno del Senado debate sobre reforma de 40 horas; no incluye dos días de descanso

Julio Scherer acusa a Jesús Ramírez de nexos con el "rey del huachicol"; se le investiga en EU por lavado de dinero, afirma

Muere James Van Der Beek: esta fue la última publicación del actor de "Dawson's Creek" en Instagram

Ratifican nombramiento de nueva embajadora en Guatemala; SRE no indica motivos de remoción de Romeo Ruiz Armenta

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, , informó que este miércoles elementos de la Secretaría de Marina (Semar) fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada, mientras realizaban patrullajes de vigilancia en Sinaloa.

García Harfuch explicó, vía redes sociales, que tras repeler la agresión en la comunidad de "El Limoncito", en , personal de la Semar detuvo a nueve personas; uno de los agresores perdió la vida, según lo reportado por el titular de la SSPC.

"Se aseguraron armas de alto calibre, un lanzagranadas, granadas, 89 artefactos explosivos , así como vehículos y equipo táctico. Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen un dispositivo de seguridad en la zona para proteger a la población", dijo el funcionario federal.

Omar García Harfuch garantizó que los operativos en la comunidad de El Limoncito continúan y que seguirá informando al respecto.

