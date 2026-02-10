Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de enero de 2026 han sido detenidas 43 mil 438 personas por delitos de alto impacto. Y en 24 estados, se detuvieron 814 extorsionadores.

Explicó que se han asegurado más de 327 toneladas de droga, incluyendo mil 800 kilogramos y más de 4 millones de pastillas de fentanilo, también decomisaron 22 mil 800 armas de fuego. Mientras que el Ejército y la Marina han desmantelado más de 2 mil laboratorios para la producción de metanfetaminas y en acciones en Altamar se han asegurado 51 toneladas de cocaína.

Durante la conferencia matutina de este martes 10 de febrero, detalló que desde la implementación de la estrategia nacional contra la extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, se han incrementado el número de denuncias ciudadanas al número 089.

“Del 6 de julio del 2025 al primero de febrero del 2026 se han recibido 142 mil 505 llamadas, de las cuales el 89% fueron extorsiones no consumadas, gracias al acompañamiento en tiempo real de los operadores. Aportaron información para la apertura de más de 5 mil carpetas de investigación por parte de las fiscalías estatales. Derivado de estas carpetas de investigación, en 24 estados de la República han sido detenidas 814 personas”, expresó el funcionario.

García Harfuch destaca las detenciones más relevantes por extorsión

Explicó que las detenciones más relevantes por los delitos de extorsión en el mes de enero en la Ciudad de México se realizó la detención de seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua en coordinación con la Policía de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.

Entre los detenidos se encuentra Leslie Valerie “N”, identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, distribución de droga y el control de delito de extorsión en la zona. También fue detenido Brian “N”, operador financiero de la organización, encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal, quien contaba con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada.

En Apatzingán, Michoacán, también fue detenido César Alejandro “N”, alias “El Botox”, líder de la célula delictiva "Los Blancos de Troya", vinculados con los delitos de homicidio, extorsiones a productores en el sector limonero y aguacatero, cobro de piso, robo de vehículo y venta de droga. Además, este sujeto se encuentra relacionado directamente con el homicidio de un líder limonero de Michoacán.

Homicidio doloso disminuyó 42%

Al destacar que se registró una disminución de 42% en los homicidios dolosos en México, lo que representa 36 homicidios menos que en septiembre de 2024, destacó casos relevantes de detenciones, entre ellas la de Hugo Alexis “N”, alias “El Espíritu”, jefe de célula del Cártel de Chiapas, donde se aseguraron cuatro armas largas y un vehículo con reporte de robo.

En una operación coordinada del gabinete de seguridad y autoridades estatales en Torreón, Coahuila, también se realizó la detención de seis integrantes del cártel del Noreste. Entre los detenidos se encuentra Ever José “N”, alias “El Águila”, identificado como objetivo prioritario y generador de violencia con presencia en Moris, Chihuahua.

“Cuenta con una solicitud de orden de aprehensión por autoridades de Estados Unidos y está relacionado en agresiones contra diferentes autoridades, además de participar en los lamentables homicidios cometidos contra la familia LeBaron en noviembre del 2019”, informó García Harfuch.

En el estado de México, en seguimiento a trabajos de investigación desarrollados en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, se realizó la detención de 11 personas que operaban con alto nivel de violencia en los municipios de Tultitlán y Coacalco, vinculadas con al menos 16 homicidios, además de participar en la venta y distribución de droga, así como en extorsiones diversas.

En Pachuca, Hidalgo, fue detenido Alejandro “N”, quien cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de extradición, identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI que ofrecía una recompensa por información que llevara su captura.

El funcionario expresó que es requerido por las autoridades de la ciudad de Carolina del Norte, por robo de armas, por robo con arma de fuego, robo de vehículo, homicidios y secuestro en primer grado.

Mientras que en el estado de Querétaro, el gabinete de Seguridad con apoyo de la fiscalía y policía estatal ejecutaron 12 órdenes de cateo y detuvieron a 30 personas, entre ellas a Diego “N”, líder de una célula delictiva de Los Salazar, encargado de coordinar la venta y distribución de droga, armas, extorsión, así como agresiones a grupos antagónicos y reclutamiento de integrantes de la organización criminal para operar en Querétaro, Sinaloa y Guerrero.

En Mazatlán, Sinaloa, fue detenido Daniel Alfredo “N”, alias “El Cubano que cuenta con una orden de detención con fines de extradición. En Culiacán, Sinaloa, en seguimiento a trabajos de inteligencia e investigación, se detuvo a Jesús Emir “N”, alias “Radio 13”, identificado como responsable como uno de los responsables del ataque contra los dos diputados ocurrido el 28 de enero en el mismo municipio.

“Esta persona era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones”, informó.

Por su parte, en San Luis Río Colorado, como parte de los operativos de vigilancia en carretera, la Guardia Nacional detuvo a una persona a bordo de un vehículo donde transportaba 212 kg de metanfetamina, 14 kg de marihuana y 1 kg de fentanilo.

Y en González, Tamaulipas fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Serapio “N”, jefe de célula para la organización delictiva Los Rojos, responsable del tráfico de drogas, personas, armas, extorsión, homicidio, robo de hidrocarburo y generador de violencia en diferentes municipios. Fueron aseguradas cinco armas de fuego, granadas, cargadores, cartuchos y vehículos.

