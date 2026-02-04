Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República, admitió que no ha sido posible contener el delito de extorsión al que definió como un fenómeno delictivo en constante evolución en el país y que rebasa fronteras y continúa una tendencia al alza, pese a la enorme cifra negra que registra.

Al presidir el Encuentro Nacional de Procuradurías y Fiscalías Estatales en Materia de Extorsión, la exconsejera jurídica presidencial destacó la disminución de la incidencia en diversos delitos de alto impacto, como el homicidio doloso, con la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, basada en cuatro ejes.

“Sin embargo, este delito (extorsión) no ha sido posible, ya no digo bajarlo, contenerlo, ha ido creciendo pese a la enorme cifra negra que se tiene”, reconoció durante la reunión celebrada en el Parque Nacional de Justicia, en la Ciudad de México.

Ante responsables de las fiscalías encargadas de investigar los delitos de extorsión y secuestro, Godoy Ramos consideró que ha faltado voluntad de unir fuerzas para combatir este delito que afecta directamente a las familias, a los pequeños y grandes comercios, emprendedores y a los trabajadores.

“El elemento que puede faltar es el más importante: la voluntad real de unir fuerzas porque si queremos resultados distintos necesitamos trabajar de manera distinta y eso significa dejar atrás cualquier lógica de esfuerzos aislados para construir una respuesta de estado firme coordinada y permanente”, indicó.

Afirmó que la extorsión es actualmente un fenómeno delictivo que rebasa fronteras municipales, estatales y nacionales, operado por estructuras criminales que se adaptan, desplazan y utilizan medios tecnológicos para ampliar su alcance.

“Este delito ha evolucionado. Hoy enfrenta dimensiones que van desde la extorsión directa en la calle hasta modalidades telefónicas y digitales que intentan engañar o intimidan a las personas”.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, presidió el Encuentro Nacional de Procuradurías y Fiscalías Estatales en Materia de Extorsión este miércoles 4 de febrero de 2026. Foto: Especial

Por ello, consideró, “la única respuesta efectiva es una estrategia integral sostenida y sobre todo interinstitucional. Hoy más que nunca se requiere un trabajo coordinado entre las áreas de seguridad pública, fiscalías y procuradurías, las unidades de inteligencia, instancias de justicia y también las áreas de atención ciudadana, prevención y fortalecimiento comunitario”.

Por lo que, llamó a las fiscalías y procuradurías estatales a sumar esfuerzos en el combate a la extorsión, con mecanismos operativos en coordinación real, intercambio de información, investigaciones conjuntas, homologación de criterios y una respuesta rápida ante los casos denunciados.

“Es fundamental que las instituciones de procuración de justicia participemos activamente en este esfuerzo y nos sumemos de manera ordenada y proactiva al combate de este delito. La colaboración entre instituciones no debe limitarse a solo buenas intenciones ni acuerdos generales, debe convertirse en mecanismos operativos en coordinación real, intercambio de información oportuno, investigaciones conjuntas, homologación de criterios y una respuesta rápida ante los casos denunciados”, indicó.

A su consideración, el combate efectivo a la extorsión exige tres principios: unidad entre instituciones de gobierno, coordinación y compromiso con la ciudadanía. “

Godoy Ramos enfatizó que se requiere una estrategia moderna con herramientas de inteligencia, investigación financiera, capacidades tecnológicas y un fortalecimiento permanente de todas las instituciones.

Agregó que frente a un delito que lacera a la sociedad, “las instituciones de procuración de justicia tienen el deber de actuar con determinación; no puede haber tolerancia ni espacio para la impunidad. Cada acto de extorsión debe ser atendido con profesionalismo y con una respuesta contundente para que el mensaje sea claro: el Estado está organizado, coordinado y decidido a combatir este ilícito”.

“Cuando las instituciones se coordinan, la capacidad del Estado se fortalece; cuando los gobiernos estatales, las autoridades federales y municipales actúan como un solo frente, se reducen los espacios a la delincuencia y se recupera la tranquilidad social", puntualizó.

