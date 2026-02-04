La organización Artículo 19 condenó que la periodista independiente Frida Guerrera recibió amenazas de muerte en su cuenta personal de Facebook, desde el pasado 14 de enero de 2026.

De acuerdo con la ONG y con lo denunciado por la propia comunicadora, un sujeto desconocido amagó con atentar contra su vida y, posterior a que ella publicó los hechos en sus propias redes sociales, Meta removió su publicación por supuestas violaciones a normas comunitarias.

El 30 de enero, explicó la asociación, Guerrera se percató de que tenía un mensaje del 14 de enero, en donde un perfil de nombre “Hugo Lozoya” la amenazó con que se convertiría en su “próxima víctima de feminicidio”, además de describir actos de violencia sexual.

La periodista, entonces, realizó una publicación el domingo 1 de febrero en la misma red social, denunciando la agresión. No obstante, el post fue removido dos días después, además de que le agregaron restricciones a su cuenta personal.

Artículo 19 reprobó que Frida Guerrera ha recibido amenazas previamente, debido a los temas que da cobertura, relacionados con feminicidio y análisis político. Por eso, retomó que en 2018 fue víctima de otra amenaza de muerte.

“Derivado del riesgo que enfrenta, desde 2019, cuenta con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos”, añadió.

Por lo anterior, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Ernestina Godoy Ramos, investigar el caso de la periodista Frida Guerrera de manera urgente, desde una perspectiva de género e interseccional.

Además, solicitó al Mecanismo de Protección brindar medidas adecuadas y pertinentes que aseguren su integridad, ya que, denunció, la comunicadora se ha visto obligada en diversas ocasiones a autocensurarse como una forma de protección.

