La Confederación de Trabajadores de México (CTM) informó que su secretario general, Carlos Aceves del Olmo, notificó al Comité Nacional su decisión de concluir de manera íntegra el periodo para el que fue electo, que finaliza el próximo 23 de febrero, sin buscar la reelección al frente de la organización, tras una década al frente.

En un boletín publicado en sus canales, la CTM detalló que la decisión de Aceves del Olmo fue notificada al Comité Nacional “como un acto de responsabilidad institucional y congruencia con su trayectoria”.

Esta determinación, de acuerdo con lo publicado, obedece a una reflexión personal, atendiendo recomendaciones médicas y “la necesidad de dedicar mayor tiempo a su familia”.

Carlos Aceves consideró que la conducción nacional de la Confederación de Trabajadores de México “exige una entrega total y permanente acorde a los retos actuales del mundo laboral”.

Por tanto, la CTM reconoció sus 10 años en este encargo, en donde representó “el mayor honor de su vida, compromiso que asumió con lealtad y responsabilidad histórica”.

“Nuestro Secretario General instruyó respetuosamente al Comité Nacional a conducir una transición ordenada e institucional con estricto apego a los estatutos, impulsando una planilla de unidad nacional para garantizar la estabilidad y la vida interna de la CTM en el marco del XVII Congreso Nacional Ordinario, que se celebrará el próximo 24 de febrero de 2026”, agregó.

En este sentido, se explicó que fue designado José Ismael Flores Cantú como Comisionado Especial para la Coordinación General de los trabajos correspondientes al Congreso y a la conmemoración del 90 aniversario de la Confederación.

Al cierre de su comunicado, la CTM reconoció la aportación histórica, liderazgo y compromiso de Carlos Aceves del Olmo, “quien ha dedicado su vida a la defensa de los derechos laborales, al fortalecimiento del sindicalismo y al desarrollo institucional”.

En sus cuentas personales, Aceves del Olmo externó su confianza en que prevalecerá la madurez política, disciplina y distinción “que siempre ha caracterizado a las y los cetemistas desde hace 90 años”.

