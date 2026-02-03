Hermosillo, Sonora.- La Federación de Trabajadores del Estado de Sonora (CTM) manifestó su preocupación e inconformidad ante el cierre progresivo de guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una situación que afecta de manera directa a madres y padres trabajadores en distintos municipios de la entidad, quienes hoy enfrentan la falta de espacios seguros para el cuidado de sus hijas e hijos.

Isabel Velázquez, secretaria de la cartera de Bienestar Social de la CTM en Sonora, señaló que el problema se ha agravado en los últimos meses y ya tiene un impacto a nivel estatal.

“El cierre de guarderías pone en riesgo la estabilidad laboral y familiar de miles de trabajadores. No es un tema aislado ni exclusivo de Hermosillo; es una situación que hoy nos mantiene en alerta en todo Sonora”, afirmó.

Lee también Decomisan 180 máquinas tragamonedas en Xalapa, Veracruz; crimen organizado obligaba a comerciantes a instalarlas

De acuerdo con información proporcionada por el propio IMSS al sindicato, antes de la pandemia, en 2020, Sonora contaba con 63 guarderías que atendían a cerca de 11 mil niñas y niños. Actualmente, operan solo 47 centros, con una cobertura aproximada de 9 mil 900 menores, cifra que podría disminuir aún más tras el cierre de dos guarderías recientes, una en diciembre pasado y otra en enero de este año.

Velázquez explicó que la principal causa de esta problemática es la falta de viabilidad financiera para los prestadores del servicio. Detalló que el incremento presupuestal fue de apenas 3.5 por ciento, mientras que el salario mínimo aumentó 13 por ciento, además de que se han elevado los costos operativos y las exigencias en dictámenes y adecuaciones de seguridad. “Son medidas necesarias, pero no vienen acompañadas de recursos suficientes”, subrayó.

Integrantes de la Federación de Trabajadores del Estado de Sonora (03/02/2026). Foto: Especial

Respecto a la propuesta del IMSS de crear Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), la dirigente sindical advirtió que esta alternativa no resuelve la urgencia actual. Indicó que Nogales es el único municipio donde ya se cuenta con terreno y que, en el mejor de los escenarios, el centro podría abrir a finales de este año o a inicios de 2027. “Mientras tanto, las madres y padres trabajadores no tienen dónde dejar a sus hijos”, sostuvo.

Lee también Refuerzan vigilancia en Cancún, Quintana Roo; entregan 70 nuevas unidades de seguridad

Por su parte, Estela Valenzuela, dirigente del sindicato de guarderías subrogadas del IMSS, alertó que el 80% de las guarderías que aún operan venció sus contratos en diciembre, lo que podría dejar sin servicio a más de 3 mil niñas y niños, además de afectar a decenas de trabajadoras del sector.

Ante este panorama, la CTM Sonora exigió al IMSS una respuesta inmediata que incluya un ajuste presupuestal acorde al aumento del salario mínimo, apoyos para cumplir con los dictámenes y la apertura de segundos turnos. Asimismo, advirtió que, de no existir soluciones concretas, se valorarán acciones colectivas en defensa del derecho a la guardería y al trabajo digno.

La organización subrayó que antes del cierre de cualquier guardería deberá estar disponible un nuevo CECI con la misma capacidad, a fin de evitar mayores afectaciones a las familias trabajadoras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr