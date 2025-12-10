Los 133 extrabajadores de “libre designación” del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que demandaban su liquidación, decidieron firmar su baja definitiva para poder cobrar su Seguro de Separación Individualizado (SSI) con la compañía Metlife.

Así, se invalidó la intermediación administrativa que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) había iniciado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la posibilidad de una liquidación.

El conflicto se remonta al proceso de extinción del IFT cuando los trabajadores, en su mayoría subdirectores y directores, laboraban bajo el esquema de “libre designación”, considerados en la ley como “personal sin estabilidad laboral”, lo que legalmente los hacía acreedores a un finiquito, pero no a una liquidación.

Esta postura fue refrendada en la sesión del Pleno del extinto IFT del 5 de septiembre.

Según la versión estenográfica, el titular de la Unidad de Administración, Óscar Everardo Ibarra Martínez, y los comisionados (entre ellos Javier Juárez Mojica y Arturo Robles Rovalo), aprobaron por unanimidad el cumplimiento estricto del Artículo Noveno Transitorio del Decreto que expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones.

Lo anterior significaba: indemnizaciones para personal con estabilidad laboral, es decir del Servicio Profesional y finiquitos para el personal sin estabilidad o sea de libre designación. Pese al acuerdo, extrabajadores no aceptaron el finiquito.

Tras la extinción y el bloqueo de la avenida Insurgentes, la CRT, encabezada por su comisionada presidenta, Norma Solano Rodríguez, ofreció mediar ante la SHCP para intentar conseguirles una liquidación similar a la otorgada al personal de confianza.

En un comunicado fechado el 3 de noviembre, el grupo de excolaboradores agradeció a la CRT por las gestiones.

Sin embargo, en paralelo a las negociaciones, los trabajadores optaron por un trámite que juzgaron indispensable: firmar su baja definitiva del organismo, debido a que es un requisito de la aseguradora Metlife para proceder al rescate total del SSI.

Fuentes consultadas indicaron que esta acción, al causar la baja definitiva, da por concluida la relación laboral.

Así, se imposibilita a la CRT para avanzar en la gestión de recursos adicionales ante la Subsecretaría de Egresos de Hacienda.