Autoridades ministeriales, efectivos castrenses y navales aseguraron en la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz, donde el crimen organizado obligaba a comerciantes a instalarlas a cambio de no ser extorsionados.

Fueron elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en coordinación con militares, marinos y Guardia Nacional, quienes llevaron un despliegue en distintas partes de la capital del estado.

En la acción, intervinieron 15 establecimientos ubicados en diversas colonias, donde lograron asegurar 180 máquinas tragamonedas, presuntamente pertenecientes a un grupo delictivo.

Máquinas tragamonedas aseguradas (03/02/2026). Foto: Especial
En un comunicado de prensa, la fiscalía detalló que las primeras investigaciones descubrieron que el colocaba dichas máquinas en establecimientos comerciales, exigiendo el cobro de derecho de piso a quienes se negaban a permitir su instalación.

El organismo explicó que esta acción forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por el Gobierno de México.

Crimen organizado extorsionaba a dueños de locales con las máquinas tragamonedas (03/02/2026). Foto: Especial
aov/cr

