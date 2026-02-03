Tizimín, Yucatán.- El intenso frío que afecta a Yucatán ha dejado a seis personas intoxicadas con monóxido de carbono en Tizimín, las cuales intentaban mitigar las bajas temperaturas.

Las bajas temperaturas siguen implacables en Yucatán, pues al amanecer de este martes el Cono Sur registró 4 grados, Peto 6; Tizimín 7.9 y Mérida 8 grados Celsius.

Sobre estos hechos, la Policía de este municipio, del oriente del estado, informó que cuatro adultos y dos menores de edad estuvieron a punto de perder la vida durante las madrugadas del lunes y martes, los cuales fueron atendidos por paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Cruz Roja.

Las autoridades indicaron que estos incidentes están relacionados con el uso de carbón en espacios cerrados.

El primer caso ocurrió en un predio, ubicado en la calle 35 entre 47 y 30, de la colonia La Huayita, donde una pareja de adultos mayores fue hallada en estado semiinconsciente dentro de su habitación.

Familiares informaron que encontraron carbón esparcido debajo de las hamacas, lo que habría provocado la acumulación de humo durante la noche.

Seis intoxicados por el intenso frío en Yucatán (03/02/2026). Foto: Especial

Los afectados fueron identificados como José Mercedes T. N., de 75 años, y Venancia T. C., de 70, quienes fueron trasladados al Hospital del IMSS para su atención médica.

Un segundo tuvo lugar en la calle 62 entre 37 A y 37, de la colonia Benito Juárez, donde se informó que dos menores de edad se encontraban inconscientes.

El padre trasladó a los niños en un vehículo particular al Hospital San Carlos, sin embargo, en el domicilio permanecía la madre, Greydi Isela C. K., de 34 años, quien también se encontraba inconsciente.

La familia habría utilizado un comal con brasas de carbón dentro del cuarto con las puertas y ventanas cerradas debido al frío, lo que ocasionó la acumulación de gases tóxicos. La mujer fue valorada por paramédicos y trasladada en una ambulancia de la SSP al hospital.

En la colonia San Francisco, otro abuelito, identificado como Adalberto, de 70 años de edad, fue encontrado inconsciente en su casa y en el piso con brasas encendidas.

Paramédicos de la SSP señalaron que presentaba intoxicación por monóxido de carbono, por lo que fue trasladado al Hospital General San Carlos para su atención médica especializada.

