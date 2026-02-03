Más Información

México y EU alcanzan acuerdo trasvase de agua; se da conforme al Tratado de 1944

México y EU alcanzan acuerdo trasvase de agua; se da conforme al Tratado de 1944

Diputados de Morena en Campeche rompen con Layda Sansores; "la dignidad no se negocia", asegura presidente de la Jucopo

Diputados de Morena en Campeche rompen con Layda Sansores; "la dignidad no se negocia", asegura presidente de la Jucopo

"No va a ser fácil" elección de 2027; Adán Augusto López rechaza versiones de investigaciones en su contra

"No va a ser fácil" elección de 2027; Adán Augusto López rechaza versiones de investigaciones en su contra

Él es "El Compa Güero", detenido por el ataque a diputados de MC en Sinaloa; trabajó en gobiernos del PRI y Morena

Él es "El Compa Güero", detenido por el ataque a diputados de MC en Sinaloa; trabajó en gobiernos del PRI y Morena

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Con una inversión orientada a mejorar la vigilancia y la atención inmediata en el municipio, la gobernadora de Quintana Roo, , junto con la alcaldesa de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, pusieron en operación 70 nuevas unidades que reforzarán la seguridad en Cancún. La entrega se realizó en el Malecón Tajamar.

El equipamiento incorporado al parque vehicular incluye camionetas SUV destinadas a operativos especiales, unidades pick up con tracción 4x4 para zonas de difícil acceso y cuatrimotos, lo que permitirá ampliar los recorridos de vigilancia y mejorar la capacidad de reacción de los cuerpos policiales en distintos puntos de la ciudad.

Las nuevas patrullas están dotadas de herramientas tecnológicas avanzadas, como sistemas de videovigilancia con cámaras internas y externas, reconocimiento facial, lectores de placas y equipos informáticos de alto desempeño, lo que facilitará el acceso inmediato a bases de datos y fortalecerá las tareas de prevención y persecución del delito.

Lee también

Durante el acto, la mandataria estatal enfatizó que el fortalecimiento de la seguridad pública es una prioridad permanente de su administración, al tratarse de un elemento esencial para la paz social, el y la confianza ciudadana. Señaló que la estrategia se basa en la prevención, la atención de las causas de la violencia y el uso responsable de los recursos públicos.

Mara Lezama destacó que esta inversión responde al crecimiento de Cancún y a su importancia como destino turístico internacional, subrayando que la modernización policial es clave para ofrecer condiciones de tranquilidad tanto a residentes como a visitantes, especialmente ante los retos que representa la cercanía del .

Asimismo, reconoció el trabajo diario de las y los policías, a quienes aseguró que ahora cuentan con mejores condiciones para cumplir su labor, y reiteró el llamado a la ciudadanía para participar activamente en la construcción de la paz mediante la denuncia y la colaboración comunitaria.

Lee también

Por su parte, la presidenta municipal Ana Paty Peralta afirmó que la incorporación de estas unidades fortalece la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, al contar con tecnología interconectada a los sistemas de monitoreo C2 y C5, lo que permitirá respuestas más ágiles y efectivas.

Autoridades estatales, municipales, representantes del Poder Legislativo, Judicial y de las fuerzas armadas acudieron como testigos a la puesta en marcha de este nuevo equipamiento de seguridad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]