Con una inversión orientada a mejorar la vigilancia y la atención inmediata en el municipio, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, junto con la alcaldesa de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, pusieron en operación 70 nuevas unidades que reforzarán la seguridad en Cancún. La entrega se realizó en el Malecón Tajamar.

El equipamiento incorporado al parque vehicular incluye camionetas SUV destinadas a operativos especiales, unidades pick up con tracción 4x4 para zonas de difícil acceso y cuatrimotos, lo que permitirá ampliar los recorridos de vigilancia y mejorar la capacidad de reacción de los cuerpos policiales en distintos puntos de la ciudad.

Las nuevas patrullas están dotadas de herramientas tecnológicas avanzadas, como sistemas de videovigilancia con cámaras internas y externas, reconocimiento facial, lectores de placas y equipos informáticos de alto desempeño, lo que facilitará el acceso inmediato a bases de datos y fortalecerá las tareas de prevención y persecución del delito.

Lee también Vinculan a proceso a “El Chino” presunto responsable de masacre en fiesta de XV años en Cajeme en 2023; 8 personas murieron y 25 quedaron heridas

Durante el acto, la mandataria estatal enfatizó que el fortalecimiento de la seguridad pública es una prioridad permanente de su administración, al tratarse de un elemento esencial para la paz social, el desarrollo económico y la confianza ciudadana. Señaló que la estrategia se basa en la prevención, la atención de las causas de la violencia y el uso responsable de los recursos públicos.

Mara Lezama destacó que esta inversión responde al crecimiento de Cancún y a su importancia como destino turístico internacional, subrayando que la modernización policial es clave para ofrecer condiciones de tranquilidad tanto a residentes como a visitantes, especialmente ante los retos que representa la cercanía del Mundial de Futbol 2026.

Asimismo, reconoció el trabajo diario de las y los policías, a quienes aseguró que ahora cuentan con mejores condiciones para cumplir su labor, y reiteró el llamado a la ciudadanía para participar activamente en la construcción de la paz mediante la denuncia y la colaboración comunitaria.

Lee también Seis personas resultan intoxicadas por monóxido de carbono en Tizimín, Yucatán; intentaban mitigar las bajas temperaturas

Por su parte, la presidenta municipal Ana Paty Peralta afirmó que la incorporación de estas unidades fortalece la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, al contar con tecnología interconectada a los sistemas de monitoreo C2 y C5, lo que permitirá respuestas más ágiles y efectivas.

Autoridades estatales, municipales, representantes del Poder Legislativo, Judicial y de las fuerzas armadas acudieron como testigos a la puesta en marcha de este nuevo equipamiento de seguridad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr