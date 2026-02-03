Cajeme, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, en continuación de la audiencia inicial, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Jesús Iván “N”, alias “El Chino” por su presunta responsabilidad en dos hechos violentos de alto impacto entre ellos, la masacre ocurrida en una fiesta de quince años ocurrida en 2023, donde murieron 8 personas y 25 resultaron heridas.

Al imputado, también se le atribuye probable responsabilidad en la privación ilegal de la libertad y tentativa de homicidio contra una persona en 2024, ambos hechos suscitados en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme.

En la primera causa penal, “El Chino” fue vinculado por los delitos de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en número de 8; tentativa de homicidio calificado, en número de 25; así como asociación delictuosa.

Las investigaciones establecen que los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, alrededor de las 01:30 horas, cuando el imputado y un copartícipe arribaron armados a un domicilio ubicado en la colonia Cajeme, donde abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban reunidos, con la intención de privarlos de la vida.

Como consecuencia de dicha agresión armada, perdieron la vida 8 personas, además, 25 personas más resultaron lesionadas, logrando sobrevivir y recibir atención médica oportuna.

En una segunda causa penal, Jesús Iván “N” fue vinculado a proceso por los delitos de tentativa de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, así como privación ilegal de la libertad agravada, en perjuicio de Rafael “N”, manteniéndose igualmente la prisión preventiva justificada.

En la carpeta de investigación se determinó que el 6 de diciembre de 2024, el imputado, en acuerdo con diversos copartícipes, privó de la libertad a la víctima en un domicilio de la colonia Cajeme, trasladándola contra su voluntad a un inmueble ubicado en el sector conocido como Puente de Picos.

Ahí mantuvieron incomunicada a la persona por aproximadamente 25 horas, posteriormente, al intentar escapar, la víctima fue atacada con disparos de arma de fuego, sin que se lograra privarla de la vida por causas ajenas a la voluntad de los agresores, entre ellas la reacción evasiva de la víctima y la atención médica inmediata.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrendó su compromiso con la investigación rigurosa, el esclarecimiento de hechos de alto impacto y la aplicación estricta de la ley, en defensa de las víctimas y de la seguridad de la sociedad sonorense.

