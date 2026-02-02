Artículo 19, desde su oficina Internacional, condenó la detención contra Don Lemon y Georgia Fort, arrestados hace unos días en Los Ángeles, donde el periodista Lemon cubría los Premios Grammy, según informó su abogado, Abbe Lowell.

Argumentó que las y los periodistas deben poder realizar su trabajo sin temor a represalias e indicó que se debe defender la libertad de prensa, no criminalizarla.

"Nos sumamos a la condena de @article19org por la la detención y hostigamiento contra Don Lemon y Georgia Fort. Para defender la democracia y el derecho a la información, debemos defender la libertad de prensa, no criminalizarla", señaló Artículo 19 en su perfil de X.

La oficina internacional de Artículo 19 también exigió se detenga toda forma de represión en las protestas, y ha resaltado que la agenda de libertad de expresión de los EE.UU tiene un impacto global:

“Desde ataques descarados contra los medios de comunicación, la estigmatización de grupos en riesgo y las amenazas contra quienes lo critican, hasta el debilitamiento del Estado de derecho y de los mecanismos internacionales de control frente al autoritarismo, las acciones del presidente Trump representan graves riesgos para la libertad de expresión no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.

"Como organización global dedicada a la defensa de la libertad de expresión, mantenemos una postura clara: la libertad de expresión no otorga el derecho a acosar, señalar ni discriminar con impunidad. Tampoco da a quienes cuentan con grandes recursos económicos el derecho a utilizar su dinero para demandar y silenciar a otras personas con el fin de afianzar su poder”.

Arrestan a periodista Don Lemon en Los Ángeles tras protesta

El pasado jueves, el periodista Don Lemon fue acusado de delitos federales contra los derechos civiles en relación con una protesta contra la inmigración que interrumpió un servicio en una iglesia de Minnesota, dijo el viernes el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

No está claro qué cargo o cargos enfrenta Lemon en la protesta del 18 de enero. El arresto se produjo después de que un magistrado rechazara la semana pasada la solicitud inicial de la fiscalía de acusar al periodista.

La fiscal General de EU, Pam Bondi, publicó en las redes sociales el viernes por la mañana confirmando el arresto de Lemon y otras tres personas que estaban presentes durante la protesta en la Iglesia Cities en St. Paul, donde un funcionario local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos se desempeña como pastor.

“Bajo mi dirección, temprano esta mañana, agentes federales arrestaron a Don Lemon, Trahern Jeen Crews, Georgia Fort y Jamael Lydell Lundy, en relación con el ataque coordinado a la Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota”, dijo Bondi.

