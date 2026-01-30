Más Información

Vinculan a proceso a “El Botox” por homicidio de líder limonero Bernardo Bravo; le dictan prisión preventiva oficiosa

Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital

ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos"; "debe ser considerado armado y peligroso"

Expareja de "La Tuta" busca registrar nombre del narcotraficante ante el IMPI; será usado en películas, libros y diversos artículos

Sheinbaum reacciona a orden de Trump sobre aranceles por envío de petróleo a Cuba; "podría desencadenar una crisis humanitaria"

Defensa anuncia cambios en mandos de alto nivel; Enrique Martínez López será el segundo del general Trevilla Trejo

Gobierno federal coordina búsqueda de 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; no hay registro de amenazas previas, dice Harfuch

MC alista reforma a la FGR para "mejorar acceso a la justicia"; busca impulsar reducción de jornada laboral a 40 horas

Sheinbaum confía en presentar la reforma electoral la segunda semana de febrero; prevé integrar el tema de la IA

Salinas Pliego acuerda pagar al SAT más de 32 mil mdp; adelanta 10 mil 400 millones y liquidará el resto en 18 pagos

Trump advierte que flota que se dirige a Irán es "incluso mayor" que la de Venezuela; deja la puerta abierta a posible acuerdo

"Inaceptables", intentos de violar los derechos de periodistas, dice CNN tras arresto de Don Lemon; "seguiremos el caso de cerca"

Tras la detención del periodista Don Lemon por parte de agentes federales, en relación con una manifestación antiinmigratoria en , la cadena CNN dijo que "son inaceptables" los intentos del Departamento de Justicia de violar los derechos establecidos en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Este viernes, el excolaborador de la cadena y otras tres personas que estaban presentes durante la protesta en la Iglesia Cities en St. Paul, fueron arrestados por agentes federales en Los Ángeles, donde estaba cubriendo los Premios Grammy; la detención fue confirmada por la fiscal General de EU, Pam Bondi, a través de redes sociales.

Al respecto, CNN emitió un comunicado en el que afirmó que "la detención por parte del FBI de nuestro antiguo colega Don Lemon plantea cuestiones profundamente preocupantes sobre la libertad de prensa y la Primera Enmienda". Lemon fue despedido por la cadena en 2023.

El periodista Don Lemon en un evento de CNN en Nueva York el 12 de diciembre del 2021. Foto: AP
Agregó que "el Departamento de Justicia ya falló dos veces en conseguir una orden de arresto contra Don y varios otros periodistas en Minnesota, donde un juez presidente del Tribunal Federal de Distrito de Minnesota determinó que no había 'pruebas' de que hubiera algún comportamiento criminal involucrado en su trabajo".

La cadena recordó que la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege a los periodistas que dan testimonio de noticias y eventos a medida que se desarrollan, asegurando que puedan informar libremente en interés público, por ello indicó que seguirá "de cerca" el caso de Lemon.

Bonsi dijo que bajo su dirección, la mañana de este viernes "agentes federales arrestaron a Don Lemon, Trahern Jeen Crews, Georgia Fort y Jamael Lydell Lundy, en relación con el ataque coordinado a la Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota”, dijo Bondi.

El Departamento de Justicia de EU intentó acusar por primera vez a ocho personas, incluida Lemon, la semana pasada. Un juez magistrado rechazó esos cargos contra cinco de las personas, incluido el excolaborador de CNN, alegando que no había pruebas suficientes para acusarlo.

