Senadores de Morena y PT descartan ruptura en mesas de trabajo de reforma electoral; “aún no hay iniciativa formal”, insisten

Salón de belleza del Senado seguirá cerrado, anuncia Mier; van por revisión de todos los espacios con servicios a senadores

Inicia proceso de evaluación a juzgadores federales; aplican más de 840 exámenes teórico prácticos

Suman cinco mineros identificados tras desaparición en Sinaloa; FGR analiza otros cinco cuerpos hallados

IEPS empina la cuesta de enero; inflación, en 3.79%

Localizan nuevas fosas en Concordia, Sinaloa, tras hallazgo de mineros; Ejército y Marina blindan el área

Agreden a abogada defensora de familias afectadas por el Tren Interoceánico en Chiapas; denuncia amenazas de muerte

Asesinan a balazos a excoordinador de seguridad en gobierno de Cuauhtémoc Blanco; agresores se dan a la fuga

La violencia que hoy desangra a México suele explicarse hacia adentro: corrupción, impunidad, colusión, ausencia del Estado. Todo eso es cierto. Pero incompleto. Porque buena parte de esa violencia: la más letal, la más rentable y la más difícil de contener, no nace aquí. Cruza la frontera. Y casi siempre viene del norte. Carlos Pérez Ricart nos presenta su más reciente libro "La violencia vino del Norte".

