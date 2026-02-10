La violencia que hoy desangra a México suele explicarse hacia adentro: corrupción, impunidad, colusión, ausencia del Estado. Todo eso es cierto. Pero incompleto. Porque buena parte de esa violencia: la más letal, la más rentable y la más difícil de contener, no nace aquí. Cruza la frontera. Y casi siempre viene del norte. Carlos Pérez Ricart nos presenta su más reciente libro "La violencia vino del Norte".

