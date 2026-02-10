Más Información
Senadores de Morena y PT descartan ruptura en mesas de trabajo de reforma electoral; “aún no hay iniciativa formal”, insisten
Salón de belleza del Senado seguirá cerrado, anuncia Mier; van por revisión de todos los espacios con servicios a senadores
Suman cinco mineros identificados tras desaparición en Sinaloa; FGR analiza otros cinco cuerpos hallados
Localizan nuevas fosas en Concordia, Sinaloa, tras hallazgo de mineros; Ejército y Marina blindan el área
Agreden a abogada defensora de familias afectadas por el Tren Interoceánico en Chiapas; denuncia amenazas de muerte
La violencia que hoy desangra a México suele explicarse hacia adentro: corrupción, impunidad, colusión, ausencia del Estado. Todo eso es cierto. Pero incompleto. Porque buena parte de esa violencia: la más letal, la más rentable y la más difícil de contener, no nace aquí. Cruza la frontera. Y casi siempre viene del norte. Carlos Pérez Ricart nos presenta su más reciente libro "La violencia vino del Norte".
