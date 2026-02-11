En el marco de la construcción de la propuesta de reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco, acudió este miércoles a Palacio Nacional.

Su llegada se registró a las 11:30 horas de este miércoles, minutos antes había destapado a Ruth González para suceder a su esposo, Ricardo Gallardo, en la gubernatura de San Luis Potosí.

A su llegada, el legislador fue cuestionado sobre si sostendría una reunión con la mandataria federal; sin embargo, respondió escuetamente: “vengo a otra reunión”, sin ofrecer mayores detalles.

Minutos antes también ingresaron al recinto la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como la subsecretaria Rocío Bárcena Molina, en medio de las negociaciones políticas que se mantienen en torno a la reforma electoral.

Asimismo a la reunión llegó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, diputado verde ecologista Jesús Sesma Suárez.

Un día antes, dirigentes del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde retomaron el diálogo con el gobierno federal en la Secretaría de Gobernación, en un nuevo intento por destrabar el proyecto legislativo.

Las conversaciones se reanudaron luego de que ambas fuerzas políticas se levantaron de la mesa de negociación, tras acusar que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, no aceptó el acuerdo previo para mantener las diputaciones y senadurías de representación proporcional, conocidas como “plurinominales”.

apr