Más Información

Avala Senado en fast track ingreso de 19 marines armados de EU a México; arribarán al país el próximo 15 de febrero

Avala Senado en fast track ingreso de 19 marines armados de EU a México; arribarán al país el próximo 15 de febrero

¿Un dron o un globo? Reporte sobre el derribo de supuestos drones en la frontera entre EU y México causa polémica

¿Un dron o un globo? Reporte sobre el derribo de supuestos drones en la frontera entre EU y México causa polémica

Inicia pleno del Senado debate sobre reforma de 40 horas; no incluye dos días de descanso

Inicia pleno del Senado debate sobre reforma de 40 horas; no incluye dos días de descanso

Julio Scherer acusa a Jesús Ramírez de nexos con el "rey del huachicol"; se le investiga en EU por lavado de dinero, afirma

Julio Scherer acusa a Jesús Ramírez de nexos con el "rey del huachicol"; se le investiga en EU por lavado de dinero, afirma

Muere James Van Der Beek: esta fue la última publicación del actor de "Dawson's Creek" en Instagram

Muere James Van Der Beek: esta fue la última publicación del actor de "Dawson's Creek" en Instagram

Ratifican nombramiento de nueva embajadora en Guatemala; SRE no indica motivos de remoción de Romeo Ruiz Armenta

Ratifican nombramiento de nueva embajadora en Guatemala; SRE no indica motivos de remoción de Romeo Ruiz Armenta

El senador por Morena, , dijo que no se debe permitir en este momento, luego del “secuestro” de , el ingreso de tropas de Estados Unidos a México “ni siquiera para sembrar arbolitos” y reconoció que existen presiones de Washington al gobierno de la 4T.

En tribuna, en el marco de la discusión de la solicitud del permiso solicitado por la presidenta , para que ingresen 19 marines estadunidenses armados con fines de adiestramiento, el expresidente del Senado, refirió las presiones Wahington para dejar de exportar .

Calificó de hipócrita al gobierno de Estados Unidos en el combate a las drogas, ya que dijo no ha hecho nada para detener el tráfico de armas, ni para desarticular las 3 mil bandas que operan en ese país.

Lee también

“Apenas el 3 de febrero se cumplió un mes de la del ejército de Estados Unidos. En la República Bolivariana de Venezuela, secuestrando al presidente maduro y su esposa, la diputada Silvia Flores, la inmunidad diplomática no sirvió absolutamente”, lamentó.

“El problema de la droga es un problema que se le perdió a Estados Unidos, por consiguiente que el momento visto de ser más oportuno nos pone en una condición enorme dificultad”, señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]