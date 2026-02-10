La embajada de México en Estados Unidos desmintió una publicación en redes sociales que indica que nuestro país envió petróleo a Cuba de manera clandestina.

Lee también Crisis energética en Cuba no aterriza vuelos mexicanos; Aeroméxico, Viva y Volaris sostienen rutas

La embajada, a cargo del embajador Esteban Moctezuma, indicó que se trata de información falsa que “forma parte de narrativas diseñadas para desinformar”.

La representación diplomática mexicana exhibió una “fake news” que refiere que la isla habría recibido petróleo desde México “de manera clandestina” por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum “utilizando método no convencional y nunca antes visto”.

Cubanos en México convocan a acopio para Cuba en el Zócalo; estos son los productos que puedes llevar

Después de que el gobierno de México envió el pasado domingo dos buques con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para la isla, cubanos en nuestro país convocaron a una campaña de acopio de medicamentos y comida.

Apelando a la “solidaridad”, “fraternidad” y “hermandad” de las personas mexicanas, el Colectivo de Solidaridad Militante "Va por Cuba” y la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí AC, pidieron participar en una campaña de acopio en el Zócalo de la Ciudad de México “para demostrar que Cuba no está sola”.

“Para demostrar la inquebrantable amistad entre nuestros pueblos”, indicaron que del 14 al 22 de febrero, de las 11:00 a 18:00 horas, se estarán recibiendo alimentos como leche en polvo, aceite, arroz, frijoles, lentejas, azúcar, atún en lata o sobre, sardinas, espagueti y otros.

Lee también México dialoga con EU para poder vender crudo a Cuba: Sheinbaum; mantendrá política de apoyo humanitario, asegura

También material quirúrgico y medicamentos como insulina, jeringuillas del números 3 y 5, Prednisona de 20 miligramos, antipiréticos, metamizol sódico, complejo B, diclofenaco de 100 miligramos, paracetamol, difenhidramina en tabletas, set de infusión con aguja, entre otros.

Los grupos convocantes acusaron que el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba lleva más de 60 años y su “objetivo es claro: asfixiar”.

Denunciaron también el amago del mandatario estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba

Lee también Susan Sarandon, Mark Ruffalo y otros piden a Trump detener el "cruel asalto" contra Cuba

“Este no es un acto de caridad. Es reciprocidad. Es reconocer que la lucha de un pueblo contra el imperio es también nuestra lucha frente a las fuerzas fascistas del imperio por imponer su hegemonía y dominar a Nuestra América. Lo que el bloqueo niega, la solidaridad lo entrega”, expresaron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js/bmc