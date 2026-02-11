La Comisión de Marina del Senado ratificó por unanimidad con 19 votos la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para que ingresen al país 19 marines de Estados Unidos con fines de entrenamiento a tropas mexicanas.

Los elementos de la Marina de Guerra de Estados Unidos arribarán en un avión Hércules al aeropuerto internacional de Campeche el próximo 15 de febrero y permanecerían en el país hasta el 16 de abril.

La capacitación se denomina “Mejora capacitación de fuerzas para operaciones especiales”.

El oficio de la presidenta Claudia Sheinbaum está fechado el pasado 19 de enero.

El senador del PRI, Rolando Zapata, recordó la pasada solicitud para el ingreso de tropas estadounidenses que se dio a principios de enero de este 2026.

Cabe recordar que dicha solicitud fue suspendida o diferida, después de los hechos ocurridos en Venezuela, cuando fuerzas estadounidenses detuvieron y llevaron a Estados Unidos para ser juzgado, entonces Presidente, Nicolás Maduro.

