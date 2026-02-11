La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que un nuevo ingreso a territorio mexicano de marinos de Estados Unidos para hacer capacitación “no es algo nuevo en particular”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 11 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que este ingreso tiene que ser aprobado por el Senado.

“Son parte de ejercicios que se hacen desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo en particular”, comentó al desconocer cuántos elementos estadounidenses entrarían al país.

La Secretaría de Gobernación envió un oficio al Senado para que se permita el ingreso de un grupo de 19 marinos de Estados Unidos para adiestramiento, del 15 de febrero al 16 de abril en Campeche.

