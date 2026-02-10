Integrantes de la Secretaría de Marina y un motociclista civil resultaron lesionados la tarde de este martes tras un accidente automovilístico ocurrido en la zona de Rinconada Granjas Coapa, en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con el reporte inicial oficial, el incidente se registró alrededor de las 17:04 horas en el cruce de Periférico Sur y Cañaveral, mientras personal naval realizaba recorridos de vigilancia en apoyo a la seguridad pública. En el lugar, una camioneta tipo pick up perteneciente a la institución se vio involucrada en un percance que derivó en la caída de un motociclista.

Elementos de la Secretaría de Marina y un motociclista resultan lesionados en accidente automovilístico en alcaldía Tlalpan. Foto: Especial.

Lee también: Tras disputa, Congreso de CDMX aprueba licencia de Gerardo González García; Víctor Hugo Lobo continuará como suplente

El informe señala que entre los lesionados se encontraban tres elementos de la Marina, quienes fueron atendidos en el sitio por personal médico, así como el conductor de la motocicleta, un hombre de 36 años, quien presentó golpes múltiples y una fractura en el dedo medio de la mano derecha. Paramédicos realizaron la valoración correspondiente y determinaron que ninguno de los heridos requería traslado hospitalario.

Elementos de la Secretaría de Marina y un motociclista resultan lesionados en accidente automovilístico en alcaldía Tlalpan. Foto: Especial.

Al lugar acudieron servicios de emergencia y personal médico naval para brindar atención inmediata y apoyo jurídico a los involucrados, con el fin de salvaguardar su integridad. La Secretaría de Marina informó que se mantiene atenta al estado de salud de sus elementos y del civil lesionado.

Marinos hacían recorridos de vigilancia

Más tarde, la Secretaría de Marina (Semar) informó que una camioneta tipo pick up perteneciente a la dependencia, durante recorridos de vigilancia en apoyo a la seguridad pública, sufrió un accidente automovilístico en inmediaciones de la colonia Rinconada Granjas Coapa, en la Alcaldía Tlalpan.

En su comunicado, indicó que dos navales resultaron heridos, así como un civil que manejaba una motocicleta; por lo que se brindó apoyo de inmediato con una ambulancia y personal médico naval.

También se ofreció apoyo jurídico con el fin de salvaguardar la integridad de las personas que resultaron heridas.

La Semar reiteró su compromiso con la ciudadanía, con el fin de garantizar el bienestar de las familias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr