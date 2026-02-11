Más Información

La presidenta descartó que el voto mediante urnas electrónicas se incluya en la próxima debido a su alto costo; sin embargo, señaló que sí se analiza su implementación para ejercicios de democracia participativa, pero por internet.

Al ser cuestionada sobre si su administración evalúa impulsar el voto electrónico tal como lo ha hecho la Mandataria federal explicó que el principal obstáculo es presupuestal, aunque reconoció que el mecanismo tiene ventajas y desventajas.

“Se ha trabajado, es costoso poderlo llevar aquí y tiene también sus propias características. Ya, pues presentaremos la propuesta de reforma, más bien el voto electrónico lo estamos proponiendo para el caso de democracia participativa en donde se pueda poner”, indicó.

Sheinbaum precisó que se trata de , no del uso de máquinas electrónicas en las casillas.

"El tema es que tiene su costo, las máquinas. Entonces se está evaluando también esa posibilidad. Tiene sus ventajas y sus desventajas”, señaló.

La Presidenta adelantó que en los próximos días se presentará formalmente la iniciativa de, en la que —aseguró— se mantendrá la representación de las minorías, al tiempo que se revisarán distintos mecanismos para fortalecer la participación ciudadana.

