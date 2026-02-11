El pleno del Senado de la República aprobó en lo general la reforma que reduce gradualmente la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, a partir de 2027 y hasta 2030, lo que beneficia a 13.5 millones de trabajadores

Aunque la iniciativa fue aprobada por unanimidad de 121 votos, la oposición la calificó como una simulación y un “acto de justicia a medias” con tintes electoreros.

PAN, PRI y Movimiento Ciudadano reprocharon la negativa de Morena a concretar la reducción de la jornada laboral en menos tiempo y a garantizar dos días de descanso obligatorio. Además, advirtieron que la ampliación de 9 a 12 horas el máximo de horas extra puede llevar a una sobreexplotación y a jornadas excesivas.

Durante la sesión ordinaria, las bancadas oficialistas consideraron histórica esta reforma, que mejorará la calidad de vida de las y los trabajadores y les permitirá dedicar más tiempo al descanso y a su familia.

A nombre del grupo parlamentario del partido en el poder, Óscar Cantón Zetina, Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que esta reforma es resultado de una amplia consulta con todos los sectores involucrados y respondió algunas críticas de la oposición.

“Ahora resulta que sí hay prisa por ayudar a los trabajadores, cuando tanto tiempo les negaron el salario mínimo, las más elementales prestaciones. Ahora tienen mucha prisa, ¿de cuando acá el neoliberalismo ha tenido prisa por ayudar a la clase trabajadora?”, cuestionó.

“Es un discurso aceptablemente mediocre de la oposición, pero que no se lo tragan los trabajadores, saben que nunca los ha defendido esa derecha rancia”.

El panista Marko Cortés dijo que lo positivo es que podrá haber mayor convivencia familiar y desarrollo personal, se reducirá el estrés crónico que genera enfermedades físicas y mentales, problemas cardíacos, ansiedad, depresión, obesidad y diabetes.

Sostuvo que es muy probable que disminuyan los accidentes laborales y además los trabajadores podrán destinar parte de su tiempo para horas extras, ganando más.

“Eso es lo positivo, pero aquí digo, es una justicia a medias porque en México el 55 por ciento de los trabajadores están en la informalidad, o sea que esta reforma a más de la mitad de los trabajadores de México no les va a beneficiar absolutamente en nada”, aseguró.

Por el PRI, la senadora Carolina Viggiano afirmó que esta reforma es electorera porque las 40 horas se van a concretar hasta 2030, año de las próximas elecciones presidenciales.

“Entonces, esta es una simulación, es una narrativa electoral. Si no lo fuera ya hubiesen publicado la reforma al (artículo) 123, que arregla justamente el salario profesional de médicos, policías, enfermeras, que sería mínimamente de 19 mil pesos. Solo fue una estrategia electoral”, acusó.

Además, advirtió que reducir la jornada laboral a 40 horas sin que el sábado se considere como un día inhábil conduce a que el trabajador pierda un 25 por ciento de prima sabatina, lo que tiene implicaciones en la salud.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que con esta reforma “no nos podemos engañar” porque tal cual está planteada no cumple con algunas demandas de las y los trabajadores.

“Porque no modifica el principal objetivo de modificar la jornada laboral a 40 horas, que es establecer dos días de descanso. No uno, dos días de descanso. Porque un día de descanso no es suficiente, para que las personas solventen sus trámites, hagan limpieza, cuiden de los suyos, convivan con sus familias y se recuperen física y mentalmente para seguir trabajando.

Dijo que con esta reforma se abaratan las horas extras, ya que “actualmente, al trabajar de una a nueve horas extras a la semana, se tiene acceso al pago doble y a partir de la décima hora al pago triple. “El problema es que con esta reforma, ese pago triple se aplicaría hasta la hora 13, lo que podría representar un retroceso en el bolsillo del trabajador”.

La senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del Partido del Trabajo, resaltó que la reforma contempla una implementación gradual a fin de permitir una transición ordenada que considere las particularidades de los sectores productivos y no comprometa la economía nacional. “Trabajar menos horas no es producir menos, es vivir mejor”, enfatizó.

La reforma establece que por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.

Además, cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de la jornada laboral, se abonará como salario por este tiempo un cien por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias.

Se estipula que el trabajo extraordinario no excederá de 12 horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo, y cuando se supere ese tiempo laboral, la persona empleadora estará obligada a pagar al trabajador 200 por ciento más del salario correspondiente a las horas del salario de jornadas ordinarias.

El dictamen aprobado endurece las restricciones al trabajo extraordinario en menores de edad, ampliando la prohibición hasta los 18 años, con el fin de proteger el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

En su exposición de motivos, el dictamen subraya que la reforma busca dejar atrás un esquema laboral vigente desde hace más de 100 años, y reconoce que México se mantiene entre los países con mayor carga laboral a nivel mundial, sin que ello se traduzca en mayores niveles de productividad ni en una mejor calidad de vida para la población trabajadora.

