El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, aseguró que el salón de belleza que operaba en ese recinto legislativo será cerrado definitivamente y afirmó que senadoras de Morena y bancadas aliadas utilizaban "posteos" a través de un chat para agendar citas para embellecerse en el polémico salón.

En entrevista reiteró su apoyo a su legisladora Juanita Guerra, quien el pasado miércoles fue sorprendida por reporteros cuando le realizaban un tinte de cabello y quien acusó a tres senadoras de Morena de promover el salón de belleza legislativo.

“Ella -Juanita Guerra- me manifestó que han habido otras compañeras que desde hace tiempo existía y que a título personal ellos postearon y pagaban ese tema, yo creo que es un tema que se tiene que transparentar, se tiene que decir con toda claridad desde hace cuánto tiempo está en funcionamiento”.

Juanita Guerra. Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro

“Lo que ella manifestó que hay otras compañeras que también han utilizado las instalaciones y que han pagado el servicio de sus propios recursos y que siente ella que la dejaron sola”.

Sobre el destino del salón de belleza, aseguró que el acuerdo que ya se tomó es que se va a cerrar.

Comentó que este acuerdo fue dialogado con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y que, en una primera instancia, se aceptó el cierre, motivo por el cual el salón ya no está en operación.

Velasco agregó que el tema será abordado con todas las senadoras, ya que —dijo— no solo Juanita Guerra había hecho uso de ese espacio, y rechazó que la bancada del Partido Verde haya dejado sola a la legisladora ante la polémica.

Finalmente, reiteró que la decisión está en manos de los órganos de gobierno del Senado, pero dejó en claro que el consenso alcanzado es que el salón de belleza fue cerrado y no continuará funcionando.

