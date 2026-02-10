Juanita Guerra Mena, senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue captada el pasado miércoles 4 de febrero mientras le aplicaban un tinte de cabello en el salón de belleza del Senado de la República, espacio que fue reabierto y clausurado esa misma tarde.

Tras una serie de reacciones, este martes la legisladora se dijo, con lágrimas en los ojos, víctima de persecución y hostigamiento; además, acusó una falta de sororidad de sus compañeras senadoras, quienes “la desconocieron y han dicho que no conocen ni siquiera el lugar”.

Según Guerra Mena, estos supuestos “ataques” a su trayectoria política surgieron a raíz de las denuncias que interpuso en Cuautla, Morelos, contra el alcalde Jesús Corona Damián y al exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Juanita Guerra Mena, senadora del Partido Verde. Foto: Especial

Los orígenes priistas de Juanita Guerra

La senadora del PVEM es licenciada en Derecho y cursó una maestría en Alta Dirección. Entre 2009 y 2012, fue síndica de Cuautla, Morelos, donde supervisó decisiones del Ayuntamiento.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), Juanita Guerra inició su trayectoria legislativa en el año 2018, cuando fue diputada federal de Morena en la LXIV Legislatura. Allí, se desempeñó como presidenta de la Comisión de Seguridad Pública.

En 2021, continuó como diputada federal en la LXV Legislatura, donde fungió como presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y secretaria de la Comisión de Defensa Nacional.

Sin embargo, los orígenes de Juanita Guerra en la política se remontan al Partido Revolucionario Institucional, ya que entre 2009 y 2012 fue coordinadora para el programa de elaboración de Plataforma Digital del PRI.

La entonces diputada Juanita Guerra durante el proceso de credencialización de legisladores electos de Morena para la LXV Legislatura el pasado 23 de agosto de 2021. Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro

Más adelante, entre 2014 y 2015, fue delegada estatal de capacitación del Organismo de Mujeres Priistas en Morelos; posteriormente, ocupó el cargo de coordinadora distrital para el Programa de Elaboración de la Plataforma Político Electoral en Morelos.

En la plataforma del SIL, la legisladora también destacó trayectoria empresarial, donde resaltó que fue productora de arroz y agricultora de hortalizas en Cuautla.

La denuncia de violencia política de género contra Cuauhtémoc Blanco

El pasado 10 de junio de 2025, la Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que Cuauhtémoc Blanco, mientras era gobernador de Morelos, cometió violencia política en razón de género contra Juanita Guerra, cuando era diputada de Morena.

Guerra Mena acusó que el exgobernador y su director de logística y eventos, Arturo Millán, le impidieron acceder al palco principal del desfile conmemorativo del CCXI Aniversario de la Gesta Heroica “Rompimiento del sitio de Cuautla, Morelos”, en 2023.

La hoy senadora argumentó que se buscó invisibilizar su participación ante la ciudadanía y su distrito, lo que representaba violencia simbólica y psicológica en su contra.

La Sala Especializada, por tanto, determinó inscribir los nombres de Blanco y Millán en el Registro Nacional de violentadores de género del INE durante un año y seis meses.

La magistrada en funciones Laura Sámano Ríos fue la única que se manifestó en contra del proyecto, al considerar que no existía ningún elemento de género que acreditara la violencia.

Juanita Guerra, con antecedentes de agredir desde el poder público, según Artículo 19

La organización Artículo 19 publicó el pasado 3 de febrero de 2026 que la Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos ha registrado al menos cuatro incidentes previos de agresión desde el poder público, donde se han visto involucradas Juanita Guerra y su hermana Anita Guerra, actual regidora de Cuautla.

La ONG reportó que el 26 de enero, el columnista Jesús Castillo publicó una columna de opinión titulada “La mala estrategia de Anita Sánchez Guerra” en el medio La Unión de Morelos. Un día después, acusó que tres unidades de la Guardia Nacional acudieron a las instalaciones del periódico.

De acuerdo con el testimonio del periodista, la senadora Juanita Guerra descendió de uno de los vehículos para manifestar su molestia por “la nota publicada”, bajo advertencia de iniciar acciones legales.

Por este motivo, Artículo 19 exigió a la regidora y a la senadora abstenerse de promover acciones judiciales contra periodistas, derivadas de la labor informativa, así como cesar cualquier forma de estigmatización e intimidación contra la prensa.

El caso más reciente se registró a finales de enero pasado, cuando la reportera Silvia Lozano recurrió al Mecanismo Federal de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, ante acusaciones de hostigamiento propiciado por las hermanas Guerra.

Ambas políticas, según Lozano, enfrentaron a la reportera porque videograbó el ostentoso cuerpo de escoltas de la Guardia Nacional que las acompaña desde 2025, pues señaló que hay alrededor de 15 elementos, quienes escoltan y detienen el tráfico para el paso de las funcionarias del PVEM.

Otro caso fue el del periodista independiente Paco Cedeño, quien fue denunciado en agosto de 2025 por violencia política de género por la regidora Anita Guerra, después de una transmisión en vivo donde lo señaló de “malinformar”.

“La regidora comenzó a amenazarme. Porque ella es hermana de la senadora Juanita Guerra, quien también me tiene demandado por violencia política de género”, explicó el comunicador en entrevista con EL UNIVERSAL, en donde expresó que es infundada la acusación porque se le está dando un uso de censura y de silenciar la libertad de expresión.

