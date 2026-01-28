Cuernavaca, Mor.- Silvia Lozano, reportera de la Unión de Morelos y Radio Fórmula, recurrió al Mecanismo federal de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, ante el hostigamiento, violencia verbal y amedrentamiento de las hermanas Juanita y Anita Guerra, senadora y regidora por el PVEM.

Las políticas, oriundas del municipios de Cuautla, enfrentaron a la reportera porque videograbó el ostentoso cuerpo de escoltas de la Guardia Nacional que las acompaña desde 2025. En total suman alrededor de 15 elementos, quienes escoltan y detienen el tráfico para el paso de las políticas del PVEM.

La agresión contra la reportera ocurrió la semana pasada y su compañero de empresa, Jesús Castillo, redactó el suceso en una columna y eso fue suficiente para provocar incomodidad en las políticas. Ambas acudieron a manifestar su inconformidad ante la dirección del periódico, entre cuyos propietarios se encuentra un militante de ese partido político.

Reporteros que acudieron a la conferencia de Seguridad Pública en palacio de Gobierno, respaldaron a su compañera y exigieron respeto a las mujeres políticas del PVEM.

El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos sostuvo que el Poder ejecutivo está del lado de la libertad de expresión y definitivamente están en contra de cualquier acto de violencia. “Cualquier hostigamiento estamos a sus órdenes”, afirmó.

Explicó que el subsecretario de Gobierno, Miguel Ángel Peláez hizo contacto de manera directa al momento que se presentó la situación para brindar el apoyo y la apertura del mecanismo estatal de protección a periodistas, sin embargo, la reportera decidió presentar su queja ante el mecanismo federal.

Esta no es la primera vez que la senadora y su hermana libran una batalla contra reporteros de Morelos. Recientemente un tribunal federal rechazó su acusación contra un reportero del municipio de Cuautla, a quien señalaron de agresión.

La senadora Juanita Guerra Mena, preside la Comisión de la Guardia Nacional y es secretaria en la Comisión de Economía Circular y Desarrollo Empresarial en el Senado de la república, mientras que la regidora Anita Marysol Ludmilla Sánchez Guerra, preside las comisiones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable.

aov/cr