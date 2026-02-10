El pleno del Senado de la República realizó una Sesión Solemne en memoria del senador Gustavo Sánchez Vásquez, del Partido Acción Nacional (PAN), quien falleció el pasado 31 de enero.

Al iniciar el homenaje luctuoso, la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, presidenta en funciones de la Mesa Directiva, señaló que el deceso fue un duro golpe para el Senado, por lo que esta Cámara decidió hacer un reconocimiento al legislador y expresar la solidaridad de senadoras y senadores a la familia de Sánchez Vásquez, así como a sus compañeros de Grupo Parlamentario.

Afirmó que Gustavo Sánchez Vásquez era parte de la Mesa Directiva, dedicó más de 30 años al servicio público y construyó una sólida trayectoria política que comenzó en su estado natal, Baja California. Fue electo en 2024 como senador de la República por el principio de minoría, se distinguió por su compromiso en temas como el desarrollo regional y fronterizo, así como por su defensa de los intereses del norte del país.

El senador del PAN, Gustavo Sánchez Vásquez (31/01/2026). Foto: Especial

La señora Margarita Flores Guizar, esposa del senador Sánchez Vásquez, comentó que volver al Senado sin él duele, porque el recinto guarda la voz de su esposo, sus ideales y muchas de las batallas que se han vivido por el país, por lo que “volver con él en cenizas nos duele”.

“Gustavo creía mucho en el poder y el servicio público, creía que la política debería hacerse con principios, con valor, sin miedo, pues dejó claro que servir a México es una misión de vida, convencido de haber hecho lo correcto, el hombre que nunca negoció sus valores ni siquiera cuando el camino se volvió difícil”, resaltó, acompañada de sus hijos Alejandro y Gustavo Sánchez Flores.

En su turno, la senadora Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, del PAN, vicepresidenta de la Mesa Directiva, asentó que su compañero fue un amigo entrañable, querido por quienes trabajaron con él y un político de los que México necesita más, porque antes de cualquier título, fue un hombre cercano, generoso y profundamente humano, y por eso su huella permanecerá.

En su oportunidad, el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, de Morena, agregó que coincidió con Sánchez Vásquez en la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, de donde era integrante, y en donde conoció a un legislador firme en sus convicciones, amable, siempre dispuesto al diálogo, al trabajo colaborativo, al respeto mutuo y con la idea de que el Senado debe trasladarse a las calles.

