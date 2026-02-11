Sin debate de por medio, el pleno del Senado de la República ratificó por unanimidad el nombramiento de Luz Elena Baños Rivas como nueva embajadora en Guatemala, en sustitución de Romeo Ruiz Armenta, pareja de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores no informó los motivos, la remoción de Ruiz Armenta se da después de diversos señalamientos de actos de autoritarismo y hostigamiento a opositores, periodistas e incluso a diputados morenistas por parte de la gobernadora Sansores.

Luz Elena Baños se desempeñó recientemente como representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde previamente ocupó el cargo de jefa de Cancillería en Guatemala.

En la sesión del pleno del Senado también se ratificó por unanimidad el nombramiento de Ana Luisa Vallejo Barba como embajadoras de México en Belice.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Félix Salgado Macedonio, afirmó que en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, reconfiguraciones regionales y desafíos compartidos como la migración, el cambio climático, la seguridad alimentaria y el desarrollo con justicia social, México ha optado por una política exterior activa, regional y profundamente humanista.

“Es desde esa convicción que hoy presentamos a su consideración dos nombramientos para ratificar a las ciudadanas Ana Luisa Vallejo Barba como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en Belice, y Luz Elena Baños Rivas, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República de Guatemala.

“Ambos nombramientos son decisiones estratégicas que reflejan la importancia central que América Latina y el Caribe tienen para México, y particularmente para nuestra política exterior en el sur y sureste del país. Compañeras y compañeros, Belice y Guatemala no son países lejanos para México, son vecinos aliados naturales y socios con los que compartimos historia, frontera, retos y oportunidades”, dijo.

Al término de la votación rindieron la protesta de ley ante la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo.

