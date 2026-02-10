Senado releva a Romeo Ruiz, pareja de Layda Sansores, como embajador de Guatemala; es sustituido por Luz Elena Baños

El Senado de la República ratificó en comisiones el nombramiento de Luz Elena Baños como embajadora en Guatemala en sustitución de Romeo Ruiz Armenta, pareja de la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

La remoción de Ruiz Armenta se da después de diversos señalamientos de actos de autoritarismo y hostigamiento a opositores, periodistas e incluso a diputados morenistas por parte de Layda Sansores.

En fast track las comisiones, con mayoría morenista, ratificaron a Luz Elena Baños quien este martes rendirá la protesta de ley.

El oficio respectivo llegó al Senado el pasado viernes y, en fast track, este martes compareció ante comisiones Luz Elena Baños como propuesta para suceder a Ruiz Armenta.

Félix Salgado, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, aseveró que desconocs el motivo de la remoción de Ruiz Armenta.

Hace unos días EL UNIVERSAL publicó que periodistas, rectores, policías y hasta gente que ha utilizado botargas o máscaras de políticos en tiempos de carnaval han sido acosados, hostigados y hasta denunciados por la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, quien no permite ninguna clase de crítica o cuestionamiento contra su administración. Los habitantes de ese estado sureño del país están silenciados.

En redes sociales, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión de trabajo con las embajadoras Luz Elena Baños, y Ana Luisa Vallejo quienes fueron nombradas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como próximas embajadoras de México en Guatemala y Belice respectivamente.

Ambas diplomáticas integrantes del Servicio Exterior Mexicano, que fortalecen nuestra política exterior feminista, comparecerán este martes ante el @senadomexicano, lo que permitirá la ratificación de su nombramiento.

Guatemala y Belice, como socios y vecinos cercanos de México, son pueblos hermanos que cooperan y colaboran exitosamente para beneficio de la región centroamericana.

