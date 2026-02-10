El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, confió en que este miércoles, en la sesión del pleno, se mantenga el voto unánime en favor de la reforma laboral de 40 horas, incluidos los que emitieron legisladores de la oposición en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Trabajo y Previsión Social.

En entrevista de medios, Mier Velazco afirmó que eso “habla bien de ellos”, pues no aprobar la reforma “tiene un costo social y un costo político”.

Hizo un llamado a las y los legisladores para que “pensemos en México, que hay ocasiones en que nuestras diferencias nos separan, pero hay temas que deben de unirnos como mexicanos”.

El senador poblano destacó que en el dictamen avalado por las comisiones se estableció una reducción de la jornada laboral paulatina, progresiva y flexible.

Ignacio Mier insistió que este proyecto es “un encuentro de voluntades de quienes son los empleadores de los diferentes giros que tiene la empresa en México y los trabajadores que son los que aportan su mano de obra; un encuentro de voluntades y del gobierno, que fue el puente”.

Todo ellos, agregó, hicieron posible que se construyera una iniciativa, que garantizará el descanso para los trabajadores, sin que se sacrifiquen ni empleos ni ingresos o salarios, pero tampoco la productividad ni la planta productiva en México.

“Es un hecho histórico en México y, si votan todos a favor, hablará muy bien del régimen democrático de partidos en nuestro país”, subrayó el presidente de la Jucopo.

