La Habana.- Los dos barcos mexicanos con ayuda humanitaria para Cuba llegaron la mañana de este jueves al puerto de La Habana con 814 toneladas de alimentos y otros productos para la isla en pleno bloqueo petrolero de Estados Unidos.

El primero de los buques de apoyo logístico de la Armada de México entró lentamente por la estrecha bocana de la bahía de La Habana sobre las 8:30 hora local (13:50 GMT), según presenció EFE, mientras el segundo accedió minutos más tarde.

México anunció este envío como un símbolo de "solidaridad y ayuda humanitaria" en medio de sus gestiones para apoyar a Cuba una vez que detuvo sus envíos de crudo a La Habana después de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que amenazaba con aranceles a los países que suministraran petróleo a la isla.

El Papaloapan carga unas 536 toneladas de alimentos de primera necesidad, como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún, sardinas y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal. El Isla holbox, por su parte, lleva más de 277 toneladas de leche en polvo.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, explicó el miércoles que su país sigue comprometido con Cuba y que está previsto un segundo envío de ayuda humanitaria a la isla tras el retorno de estos barcos militares a su país.

Previamente aclaró que contaban con un reserva de más de mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol "pendientes de ser enviadas” a Cuba.

México ha sostenido programas de cooperación con la isla en los últimos años, en medio de las dificultades económicas que enfrenta el país caribeño, y el nuevo envío forma parte de esa política de asistencia.

Este jueves, en la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, informó que el litoral habanero recibió las embarcaciones con la ayuda humanitaria enviada por nuestro país.

“¡Gracias México! Muy pronto en puerto y a la población cubana”, expresó Martínez Enrúquez.

A su vez, la presidenta Sheinbaum Pardo reiteró que México podría generar un diálogo entre Estados Unidos y Cuba, siempre y cuando ambas naciones estén de acuerdo.

“Depende de los dos países. Nosotros, tanto a al Departamento de Estado de Estados Unidos, como a través de la Embajada en México, hemos planteado que México pone todo de su parte para poder generar un diálogo que permita en el marco de la soberanía de Cuba, generar las condiciones para un diálogo pacífico”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 12 de febrero, la Mandataria mexicana explicó que también buscaría que los países envíen petróleo a Cuba sin recibir sanciones por parte de Estados Unidos.

"Gracias México"

El Gobierno cubano, por su parte, ha agradecido a México su apoyo en estas circunstancias. "Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba", escribió en redes sociales esta semana el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Estados Unidos cortó los envíos de petróleo venezolano a Cuba tras la operación militar con la que capturó el pasado 3 de enero al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y a finales de enero amenazó con aranceles a los países que proporcionen combustible a la isla.

Además de incrementar la presión sobre La Habana, Washington ha asegurado que Cuba tiene “los días contados” por la falta de combustible y ha evidenciado que espera que la crisis conduzca a “un cambio de régimen”.

Ante la previsión de un “desabastecimiento agudo de combustible”, el Gobierno cubano puso en marcha un plan de emergencia inspirado en la denominada “opción cero”, una estrategia de supervivencia concebida en caso de ausencia total de combustibles durante el denominado “Periodo Especial” de los años noventa.

El paquete incluye desde la paralización de servicios públicos esenciales como el transporte, hasta el cierre de hoteles y la reubicación de los turistas en otras instalaciones.

*Con información de Sharon Mercado y Eduardo Dina

