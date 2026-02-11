Más Información

Fallas de comunicación y pruebas de láser antidrones, detrás del cierre del espacio aéreo en El Paso, reportan

Avala Senado en fast track ingreso de 19 marines armados de EU a México; arribarán al país el próximo 15 de febrero

Sarampión en México: Lanzan plataforma para ubicar centros de vacunación; van por recuperar las coberturas

Tren Interoceánico no tiene registro de mantenimiento

Tren Interoceánico: No se encuentra problema en la vía, dice Sheinbaum; garantiza transparencia en información sobre mantenimiento

"Está 2 a 1 arriba"; Manuel Velasco destapa a Ruth González para suceder a su esposo, Ricardo Gallardo, en gubernatura de SLP

Sheinbaum: Mañana llegan a Cuba las 800 toneladas de ayuda humanitaria; vuelos desde México no se han suspendido

Entrega de capos y detenciones impulsan a Harfuch

Senado releva a Romeo Ruiz, pareja de Layda Sansores, como embajador de Guatemala; es sustituido por Luz Elena Baños

Hackeo al SAT, IMSS y Morena filtra datos de más de 36 millones de mexicanos; expertos advierten fallas estructurales en ciberseguridad

Fiscalía de la CDMX evalúa a 2 mil 555 agentes de la PDI; renovarán Certificado Único Policial en 2026

Clausuran negocios de scooters en el Centro Histórico; Canaco CDMX respalda operativos contra productos asiáticos

Dos aerolíneas rusas, Rossiya y Nordwind, anunciaron la suspensión de sus hacia , donde los suministros de combustible disminuyen drásticamente desde que el presidente estadounidense Donald Trump intensificó su presión sobre la isla.

se encuentra en una situación muy vulnerable desde que dejó de recibir de Venezuela después de que fuerzas estadounidenses detuvieran al comienzo de enero al entonces mandatario venezolano , un aliado de La Habana.

Además, el gobierno de ha amenazado con imponer a los países que suministren petróleo a Cuba.

Rossiya, filial de la compañía nacional Aeroflot, y Nordwind informaron por separado en Telegram que a partir del jueves solo realizarán algunos vuelos de Cuba a para repatriar a los ciudadanos que se encuentran en la isla socialista.

Después cancelarán los vuelos, añaden las sin precisar hasta cuándo. Los clientes que debían viajar a Cuba pueden solicitar el reembolso de sus billetes, añadieron.

"Dificultades de abastecimiento de combustible”

En Telegram, la agencia rusa de aviación civil confirmó que estas decisiones se deben “a las dificultades de abastecimiento de combustible” y que las autoridades rusas y cubanas “buscan soluciones alternativas para reanudar el programa de vuelos en ambas direcciones”.

Las compañías rusas se sumaron así a y a las también canadienses Air Transat y WestJet, que ya suspendieron sus vuelos a la isla.

Otras compañías, como Air France, Iberia o Air Europa ya anunciaron que realizarán una escala para reabastecer sus aeronaves en otras naciones del con el fin de continuar sus operaciones con Cuba.

El gobierno cubano ha anunciado medidas de emergencia, incluida una semana laboral de cuatro días para las empresas públicas, y restricciones en la venta de combustible.

El lunes, el Kremlin denunció los “métodos asfixiantes” de .

Rusia y Cuba colaboran estrechamente desde la época soviética y han reforzado sus lazos desde que Moscú lanzó su ofensiva a gran escala contra en 2022.

