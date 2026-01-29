Más Información

Nueva compra masiva del libro "Grandeza" de AMLO, ahora para diputados; Arturo Ávila regala ejemplar a morenistas

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"

Diputados de MC baleados continúan hospitalizados; Sergio Torres está delicado, pero estable y Elizabeth Montoya perdió un ojo

Buscan a 10 trabajadores de mina en Concordia; Fiscalía de Sinaloa investiga desaparición y despliega operativo

Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR

Destitución en el CIDE; juzgado niega suspensión provisional a Romero Tellaeche

Increpan a Felipe Calderón en panel realizado en París; le gritan “¡asesino!” y “¡lárgate!”

Sheinbaum: gabinete de Seguridad atiende caso de diputados de MC baleados en Sinaloa; reforzarán seguridad

Encienden mercado negro de vapeadores; la ley se hace humo

VIDEO: Nueva grabación muestra altercado entre ICE y Alex Pretti días antes de su muerte; agentes lo sometieron en Minneapolis

Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela; anuncio llega tras conversar con Delcy Rodríguez

Washington. La aerolínea estadounidense American Airlines anunció este jueves que está "lista" para reanudar las rutas comerciales desde Estados Unidos hacia , después de casi siete años sin conexiones.

En un comunicado, la empresa explicó que está a la espera de recibir el visto bueno por parte del gobierno de para poder comenzar a operar de nuevo las rutas hacia el país suramericano.

"Tenemos más de 30 años de historia conectando a los venezolanos con Estados Unidos y estamos listos para reanudar esa increíble relación", escribió el consejero delegado de la compañía, Nat Pieper.

El comunicado de la aerolínea señala que los detalles sobre el regreso del servicio se compartirán "en los próximos meses".

American Airlines fue la última aerolínea estadounidense en volar a Venezuela cuando suspendió vuelos en 2019 que operaba entre Miami y la capital, Caracas, así como la ciudad petrolera de Maracaibo.

"Al reiniciar el servicio a Venezuela, American ofrecerá a los clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y crear nuevos negocios y comercio con Estados Unidos", dijo Pieper.

Antes de que Venezuela se desmoronara a mediados de la década de 2010, no era raro que los venezolanos hicieran viajes de fin de semana a Miami.

Las aerolíneas estadounidenses dejaron de volar a Venezuela antes de que el Departamento de Seguridad Nacional en 2019 ordenara una suspensión indefinida, argumentando que las condiciones en Venezuela amenazaban la "seguridad de los pasajeros, aeronaves y tripulación".

Este jueves, el presidente Trump dijo que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales, tras una conversación con la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez.

"Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé de que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial", dijo a periodistas, al inicio de una reunión de su gabinete ministerial en la Casa Blanca.

"Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá", aseguró.

Las aerolíneas comerciales interrumpieron prácticamente todos los vuelos a Caracas tras una advertencia el pasado 21 de noviembre de la Administración Federal de Aviación (FAA), preludio del ataque aéreo en la madrugada del 3 de enero que derrocó al presidente Nicolás Maduro. Ese cierre fue renovado varias veces.

