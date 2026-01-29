Más Información

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"

Tren Interoceánico: dictamen de la FGR tiene sustento científico, asegura Sheinbaum; está basado en caja negra, indica

Venden en Chiapas actas de nacimiento a migrantes

Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta

Sheinbaum: gabinete de Seguridad atiende caso de diputados de MC baleados en Sinaloa; reforzarán seguridad

Encienden mercado negro de vapeadores; la ley se hace humo

Increpan a Felipe Calderón en panel realizado en París; le gritan “¡asesino!” y “¡lárgate!”

“Habría venganzas políticas si Corte reabriera casos”

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

La Unión Europea designa a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista; "represión no puede quedar sin respuesta"

AlphaGenome, IA de Google, avanza en entender el genoma humano; analiza cómo el ADN regula la actividad celular

El presidente anunció que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales, tras una conversación con la presidenta interina del país, .

“Acabo de hablar con la presidenta de y le informé que vamos a abrir todo el ”, dijo a periodistas, al inicio de una reunión de su gabinete ministerial en la .

“Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá”, aseguró el mandatario estadounidense.

