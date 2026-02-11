Más Información

Cierre del espacio aéreo de El Paso, Texas, fue por drones de un cártel; penetraron el espacio aéreo de EU

Cierre del espacio aéreo de El Paso, Texas, fue por drones de un cártel; penetraron el espacio aéreo de EU

Tren Interoceánico no tiene registro de mantenimiento

Tren Interoceánico no tiene registro de mantenimiento

Tren Interoceánico: No se encuentra problema en la vía, dice Sheinbaum; garantiza transparencia en información sobre mantenimiento

Tren Interoceánico: No se encuentra problema en la vía, dice Sheinbaum; garantiza transparencia en información sobre mantenimiento

Sheinbaum reacciona a cierre de espacio aéreo en El Paso, Texas; no hay información de que sea por uso de drones de cárteles, afirma

Sheinbaum reacciona a cierre de espacio aéreo en El Paso, Texas; no hay información de que sea por uso de drones de cárteles, afirma

Sarampión en México: Lanzan plataforma para ubicar centros de vacunación; van por recuperar las coberturas

Sarampión en México: Lanzan plataforma para ubicar centros de vacunación; van por recuperar las coberturas

Entrega de capos y detenciones impulsan a Harfuch

Entrega de capos y detenciones impulsan a Harfuch

Integrantes del Gabinete de Seguridad viajan a Washington D.C.; se reunirán con el Comando Norte: Sheinbaum

Integrantes del Gabinete de Seguridad viajan a Washington D.C.; se reunirán con el Comando Norte: Sheinbaum

Senado releva a Romeo Ruiz, pareja de Layda Sansores, como embajador de Guatemala; es sustituido por Luz Elena Baños

Senado releva a Romeo Ruiz, pareja de Layda Sansores, como embajador de Guatemala; es sustituido por Luz Elena Baños

Arrumban en Los Pinos la estatua de Felipe Calderón

Arrumban en Los Pinos la estatua de Felipe Calderón

Hackeo al SAT, IMSS y Morena filtra datos de más de 36 millones de mexicanos; expertos advierten fallas estructurales en ciberseguridad

Hackeo al SAT, IMSS y Morena filtra datos de más de 36 millones de mexicanos; expertos advierten fallas estructurales en ciberseguridad

Regularizan lista de sitios para vacunas

Regularizan lista de sitios para vacunas

Clausuran negocios de scooters en el Centro Histórico; Canaco CDMX respalda operativos contra productos asiáticos

Clausuran negocios de scooters en el Centro Histórico; Canaco CDMX respalda operativos contra productos asiáticos

El secretario estadounidense de Energía llegó el miércoles a para reunirse con la presidenta interina, , y directivos del sector petrolero.

La visita del secretario Chris Wright es la de más alto nivel de la administración de desde la intervención militar el 3 de enero, que terminó en la captura de .

“Bienvenido a Venezuela”, dice un mensaje de la embajada de en su cuenta de X. “Su visita es clave para avanzar la visión de @POTUS (Donald Trump) de una Venezuela próspera”.

Lee también

“El sector privado estadounidense será fundamental para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y desbloquear el enorme potencial de Venezuela”, agregó.

La embajada publicó además una foto en la que aparece en elde Maiquetía, que sirve a Caracas, acompañado de la jefa de misión diplomática, Laura Dogu.

La viceministra de Petróleo, Paula Henao Vera, lo recibió en representación del gobierno.

Lee también

Venezuela avanza en restablecer sus maltrechas relaciones con Washington, rotas desde 2019. Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro, impulsa una agenda de acuerdos petroleros y liberación de bajo la presión de Trump, que ha dicho estar a cargo del país.

Estados Unidos anunció el martes nuevos pasos para suavizar las restricciones sobre la de Venezuela, al autorizar licencias para suministrar equipamiento al sector, así como el flete de buques y ciertas operaciones portuarias y aeroportuarias.

El país sudamericano cuenta con las mayores reservas probadas en hidrocarburos del planeta, de unos 303 mil millones de barriles.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Es oficial: abren registro para Pensión Bienestar Adultos mayores y Mujeres Bienestar; calendario y requisitos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Es oficial: abren registro para Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres Bienestar; calendario y requisitos

iStock/Emmanuel Flores/ Visa americana. ¿Cuándo hay citas en Guadalajara?

Consulado de Guadalajara abre nuevas fechas y acelera el trámite de visa americana de turista

visa americana. Foto: iStock

Entrevista de visa americana: los objetos prohibidos que pueden meterte en problemas

Visa electrónica para brasileños. Foto: ChatGPT

Entra en vigor la visa electrónica mexicana para brasileños: ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo tramitarla?

Viaje en avión/ iStock/furtaev

Los errores más comunes al viajar en avión que están vaciando tu cartera (y casi nadie evita)