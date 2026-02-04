El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recibió un reconocimiento por ocupar el tercer lugar a nivel mundial en puntualidad durante 2025, en la categoría de grandes aeropuertos, por parte de Cirium, empresa especializada en análisis de datos aeronáuticos.

El AICM, a cargo de la Secretaría de Marina, obtuvo esta distinción por registrar una puntualidad de 86.5% en sus vuelos, los cuales se llevaron a cabo dentro del margen de 15 minutos de sus horarios programados, de acuerdo con el reporte “On Time Performance Review 2025”, elaborado por Cirium, la cual reconoce a las aerolíneas y aeropuertos del mundo con mejor desempeño operativo.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX se ubicó en el tercer lugar de los aeropuertos más puntuales, solo después de los aeropuertos internacionales “Arturo Merino Benítez” de Santiago de Chile y “Rey Khalid” de Arabia Saudita.

En el evento presidido por el almirante José Barradas Cobos, subsecretario de Marina, en representación del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, el CEO de Cirium, Jeremy Bowen, entregó el reconocimiento.

El subsecretario de Marina destacó que la puntualidad del AICM es reflejo del esfuerzo constante por utilizar mejores procesos para fortalecer la coordinación operativa y elevar los estándares de servicio, aún en un entorno de alta demanda y complejidad.

“Esto consolida al AICM como una de las terminales aéreas más puntuales de la región y de manera destacada como el aeropuerto de mayor desempeño en puntualidad a nivel nacional”, afirmó.

Remodelación del AICM

Barradas Cobos agregó que la remodelación del AICM tiene como objetivo impulsar operaciones más eficientes y seguras, con instalaciones modernas, funcionales y cómodas que respondan a las necesidades de los usuarios.

“Será la principal puerta de entrada con motivo del Mundial, lo cual incrementará el flujo de visitantes nacionales e internacionales”, indicó.

La consolidación del AICM como uno de los aeropuertos más puntuales en 2025 fue posible gracias al reordenamiento de slots y su cumplimento estricto, así como al trabajo coordinado de la comunidad aeroportuaria que involucra a aerolíneas, prestadoras de servicio, control de tránsito aéreo, autoridades y la administración aeroportuaria.

Este es el segundo año consecutivo en que el AICM es reconocido por su puntualidad. En 2024 obtuvo esa misma posición dentro de los aeropuertos globales.

Desde que la Secretaría de Marina asumió la administración del AICM en 2022, los índices de puntualidad de los vuelos han mejorado: ese año fue de 76%; en 2023 fue de 79%; en 2024, 84% y 2025 subió a 86.5%.

