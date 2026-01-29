El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) requiere un túnel de desagüe para evitar las recurrentes inundaciones de las pistas en época de lluvias, un proyecto que se planteó hace 15 años, de acuerdo con el ingeniero hidráulico Luis Francisco Robledo.

Durante su participación en el conversatorio “Los servicios aeroportuarios de la Ciudad de México”, el especialista comentó que, hace 15 años, el arquitecto Ernesto Velasco quien era director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), le pidió asesoría para evitar las inundaciones en las pistas y la Terminal 1 durante la temporada de lluvias.

Luego de un análisis, Robledo llegó a la conclusión de que la solución definitiva era construir un túnel a aproximadamente 25 metros de profundidad, con pendiente hacia el valle de Cuautitlán que, por gravedad, hiciera el desalojo del agua de forma natural.

El túnel pasaría por debajo del aeropuerto, atravesaría hacia el Lago de Texcoco y se requeriría una sola planta de bombeo.

Sin embargo, el exdirector general de ASA, le pidió una solución “temporal y más económica” porque ya existía el proyecto de construir otro aeropuerto en Texcoco.

Por lo que se construyó un colector que traviesa las dos pistas y se instalaron dos plantas de bombeo para sacar agua de la Terminal 2.

Posteriormente, se colocaron hasta siete plantas de bombeo en las pistas.

“Cuando se construyó el aeropuerto en la década de los 50 era un terreno casi horizontal donde los hundimientos del suelo no pintaban. Se mantenía horizontal, entonces, los colectores, las tuberías que retiran el agua tenían pendiente hacia la parte baja, iban de bajada las tuberías.

El proyecto fue propuesto hace 15 años y permitiría desalojar el agua por gravedad. Imagen ilustrativa. Foto: captura de video

“Sin embargo, con los hundimientos esa pendiente cambió, se volvió contrapendiente y ahora el agua iba de subida y por eso, se tuvieron que colocar plantas de bombeo a lo largo de las pistas”, explicó Robledo en el conversatorio realizado en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

El ingeniero hidráulico recordó que el AICM se hunde entre 20 y 35 centímetros por año y ese problema persiste, por lo que las inundaciones son recurrentes.

En su opinión, la construcción de ese túnel costaría entre 4 mil y 5 mil millones de pesos; y tardaría de 2 a 3 años en construirse.

El especialista reconoció los trabajos que ha hecho la Secretaría de Marina construyendo algunos colectores nuevos para resolver el problema, pero considera que no es una solución de largo plazo.

“Si el aeropuerto se queda donde está actualmente, va a ser indispensable aquel túnel que hace 15 años recomendaba”, aseguró.

Robledo agregó que también existía un proyecto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para construir cuatro lagunas alrededor de Lago Nabor Carrillo para que el agua que baja de los cerros se almacene durante un tiempo mientras deja de llover y después desemboque en el Gran Canal.

Esto evitaría inundaciones en Ecatepec y Chimalhuacán, debido a que la lluvia que baja de los cerros encuentra lleno el Gran Canal y el Dren General del Valle inundando la zona.

Pero cuando se canceló el aeropuerto de Texcoco también se canceló la construcción de las cuatro lagunas.

“Eso no tenía nada que ver con el aeropuerto de Texcoco, pero cuando se cancela pensaron en el gobierno que esas lagunas tenían que ver con el aeropuerto, pero era para proteger Ecatepec y Chimalhuacán y actualmente se sigue inundando todo”, indicó.

